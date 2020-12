Novembris ostis loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad tühjaks uksi sulgeva karusloomafarmi ning päästis seeläbi 105 tšintšiljat elektrišokiga hukkamisest ja karusnahaks saamisest. See on teadaolevalt suurim loomade päästeoperatsiooniga karusloomafarmist Eestis, kus ühe algatuse raames päästeti tapalt nii suur hulk loomi.

“Võtsime ühendust Eesti karusloomafarmiga, mis oli tegevust lõpetamas ning selle asemel, et viimased loomad hukata ja karusnahaks müüa, veensime karusloomafarmi omanikku, et ostame loomad välja. Neid on aastaid hoitud väikestes puurides selleks, et nad masinlikult järglaseid toodaksid. Sulgemise tõttu oleks nad farmis elektrilöögiga hukatud ja nahastatud. Heade toetajate abiga saime päästa kõik 105 farmis olevat tšintšiljat, et pakkuda neile võimalus alustada uut elu uues armastavas kodus,” sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Nähtamatud Loomad leidis kõigile 105 päästetud loomale uued kodud. Tšintšiljad on karjaloomad, seega saadeti nad kodudesse kahekaupa, välja arvatud juhul, kui ees oli ootamas juba teine tšintšilja. Lisaks koostati koos ekspertidega ka põhjalikud juhised, kuidas päästetud loomade heaolu eest hoolt kanda.

“Töötame edasi karusloomafarmide keelustamise nimel, et ükski loom ei peaks mütsituti nimel enam selliseid kannatusi läbi elama,” lisas Mering.

Projekti juures aitasid nõu ja jõuga kaasa ka loomakaitseorganisatsioonid Tallinna loomade varjupaik (Varjupaikade MTÜ), Pesaleidja, Eesti Metsloomaühing, MTÜ Kassiabi ja Eesti Loomakaitse Selts. Päästmist toetas mitusada annetajat üle Eesti.

Tšintšiljade päästmine on osa Nähtamatute Loomade kampaaniast, et karusloomakasvatus Eestis keelustataks. Riigikogu menetleb hetkel karusloomafarmide keelustamise eelnõud, mis läbis 15. oktoobril edukalt esimese lugemise ning ootab nüüd järgmisi samme.

Fotod siit, siit ja siit.

