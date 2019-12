Eesti spaaturg on muutunud, Elamus SPAs nüüd ajapiiranguta külastus

Mida ette võtta vabal ajal? Kuhu minna pere või sõpradega nii, et kasu oleks maksimaalne?

Kus on see koht, kus saab korraga nii tervist turgutada, trenni teha ja lõõgastuda ning ka elavat muusikat kuulates basseinis tantsida – Mustamäe Elamus Spa on hea valik, sest siit leiab igaüks endale südamelähedase tegevuse. Ainsana Eestis pakub Elamus SPA ja SPA 21+ teenuseid ilma igasuguse ajapiiranguta, naudi või terve päev!

SPA ise koosneb kolmest osast, suurest kuue reaga ujulast, ruumikast Elamus SPA poolest ja ainult täiskasvanutele mõeldud SPA 21+ poolest.

Kuna ujula avatakse juba kell 6 hommikul, on inimestel võimalus oma ujumistiirud basseinis ära teha juba enne tööpäeva, mis garanteerib hea tuju ja uhkusetunde iseenda üle terveks päevaks. Riietusruumis on ka üks saun, mis teeb peale ujumistrenni lihased mõnusalt pehmeks ja aitab lõõgastuda.

Samas toimub ka ujumisõpetus lastele ja eakatele, lisateavet saab kodulehelt või telefoni teel.

Basseinis saab ka trenni teha, seal toimuvad vesiaeroobika trennid väga erinevatele sihtrühmadele, on kergemad ja meeleolukad trennid eakatele, mõnusad trennid beebiootel emmedele, tõsist koormust pakkuvad trennid ja veemürgel lastele.

Esimene vesiaeroobika tund algab kell 7 hommikul ja viimane kell 19 õhtul, mis tagab kindlasti magusa une. Vesiaeroobikatrennid on kõikidele Elamus SPA külastajatele tasuta, kõlab hästi, kas pole?

Elamuse poolelt leiab nii laia valiku saunu, et alguses on lausa raske valida, millisesse minna, aga lõõgastu, aega on!

Siit leiab kuuma “Vihtleva Mesimummu” ja veel kuumema “Saunavana pühakoja” ning leebe “Soolatempli” ja õhulise “Udupilve”. “Müstilises jõesängis” saab ürgsete viikingite laulu ajal nautida helirituaali, mis kannab su hinge mõneks minutiks võimsa Valhalla väravate taha võitmatute sõdalaste jõudu ammutama, kinkides sulle fantastilise enesetunde ja energiat täis keha.

Leilirituaal vabastab kogunenud halvast energiast ning pingetest, tehes ruumi headele mõtetele ja tugevale tervisele.

Saunade ja saunarituaalide valik on siin kõige suurem, neid on ka laste ja eakate jaoks. Rituaalid on kõikidele külastajatele tasuta. Tuleb vaid tulla ja avastada oma lemmik.

Elamuse poolel on suur laste mängu- ja lustimisala, mille juures on lõbus “Merevaate tuba” , kus saab maailma kõige märjemaid sünnipäevasid pidada. Kohale saab kutsuda ka mõne toreda tegelase, kes pidustused veel ägedamaks muudab.

Puhkepäeviti hakkavad kaks korda päevas lastega tegelema ja mängima erinevad üllatuskülalised ja kangelased, seda ei tasu küll kasutamata jätta, sest samal ajal saab emme omale mõne lõõgastava idamaise õlimassaaži või siis klassikalise seljamassaaži võtta või hoopiski kokteili limpsides pediküüri nautida. Vot see on elamus! Hoolitsused saab ette tellida või siis kohapeal broneerida.

Tühja kõhu täidavad kokad, kes on armastusega loonud meelepärast nii suurtele kui ka väikestele, saladuskatte all olgu öeldud, et hõrgud krevetisabad viivad dieedimõtted peast ka kõige kangematel kaalujälgijatel.

Kui plaanis on aga spaatada sõprade või kallimaga, siis pole paremat kohta kui SPA 21+.

Oma imelise miljöö, romantilise interjööri ja parimate saunadega viib see lõõgastumislainele ka kõige skeptilisema külastaja. Siin lihtsalt on nii hea, unusta aeg ja naudi!

Ka täiskasvanute spaas on erinevad saunad ja saunarituaalid nagu näiteks “Mudakoda” , “Unistuste sild”, “Vihasaun” ja “Armukoobas”, keha kütab kuumaks “Jaapani geiser” ja jahutab külmavee bassein, mis asub terrassil. Samas on ka soe mullivann, kus istudes saad tähistaevast vaadata ja kõige salajasematest soovidest unistada.

Reedeti ja laupäeviti toimuvad rütmikad basseinipeod erinevate live-esinejate ja plaadikeerutajate saatel, lahkuma ei pea teps mitte enne kella kahte öösel.

See on hoopis teistmoodi üritus, kus saad lemmikjooki nautida basseinist välja tulemata või jutustada sõpradele oma viimasest töövõidust saunalaval või hoopis avaldada armastust oma kallimale maagilise Hamami hoolitsuse ajal. Valik on Sinu teha, meie garanteerime elamuse!

Sellel aastal ei ole kingituste valimisega mingit muret, sest Elamus SPA Elamuskaart on ainuke kinkekaart Eestis, mis pakub ajapiiranguta spaakülastust!

Naerata, elamus algab siit!

www.elamusspa.ee