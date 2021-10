Põhja-Tallinna esmatasandi tervisekeskuse kogumaksumus on 5,9 miljonit eurot, millest 1,7 miljonit eurot moodustab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ning ülejäänud tervisekeskuse rajanud Lääne-Tallinna keskhaigla omafinantseering.

Põhja-Tallinna tervisekeskuses on ruumid kaheksale perearstikeskusele, kus töötab 12 nimistuga perearsti. Lääne-Tallinna keskhaigla spetsialistidest hakkavad seal vastuvõtte tegema hambaarstid, endokrinoloog, kõrva-nina-kurguarst, sisehaiguste arst, kirurg, uroloog, nahaarst, taastusarst, psühhiaater, samuti ämmaemandad, füsioterapeut, massöör, psühholoog ja vaimse tervise õed. Lisaks hakkab tervisekeskuses paiknema apteek ning invaabivahendite müük ja laenutus.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)