Laat toimub 10. detsembril kell 10–18 ja 11. detsembril kell 10–16. Sissepääs laadale on prii. Nädalavahetust juhib ning kauplejaid ja toimuvat tutvustab Piret Simson. Info kauplejate kohta on leitav ERMi Facebooki sündmuse kontolt .

Maitsete pakkujad seavad end sisse ajutiste näituste suurde saali ning välialale A-sissepääsu juures. Terve nädalavahetuse on A-poole välialal avatud miniloomaaed ning lapsed saavad ponidega sõita.

ERMi jõululaat toob muuseumisse 180 kauplejat, kellest 70 pakuvad ehedat kodumaist toitu. Laadale tullakse kauplema kõikjalt Eestist, sh Setomaalt ja saartelt. ERMi sisealadel A-fuajees ja silla-alal kaubeldakse kauni käsitöö ja disainiga, imelise keraamikaga ja puhta kodumaise kosmeetikaga. ERMi enda poes on oodata erisoodustusi.

