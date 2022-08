Kuigi Eestis hakkas hasartmänguseadus kehtima 2008. aastal, loeb riik juba praegu pika nimekirja veebikasiinodest, mille vahel mängijad saavad valida. Pidage meeles, et mitte kõik operaatorid suudavad pakkuda kvaliteetset teenust ja ausaid tingimusi.

Oleme oma valikul lähtunud olulistest kriteeriumidest, nagu mängude valik, boonused, mobiiliga ühilduvus ja turvalisus. Kuna teie turvalisus on meie prioriteet, oleme valinud ainult seaduslikud kasiinod, millel on kontrollitud mängud ja ametlike institutsioonide litsentsid.

Milline on Eesti parim online kasiino?

Internetikasiino valimine võib olenevalt mängija tüübist olla üsna keeruline.

Kui oled uus mängija, siis pead valima kõige heldema online kasiino, mida Eestil pakkuda on. Operaator, kes on uute mängijate vastuvõtmisel parim, on Genesis Casino. See pakub parimat kombinatsiooni tervitusboonustest ja läbimängimisnõuetest, mis käivitab teie uue hasartmänguteekonna.

Võimalus mängida liikvel olles on Eestis väga populaarne. Oleme seda kaalunud ja meil on mobiilsetele mänguritele suurepärane soovitus. Teie parim valik mobiilimängude jaoks on 888casino, kuna sellel on kõige paremini pühendatud hasartmängurakendus. See on ka ruletimängijate jaoks parim online kasiino.

Soovitame kategooriad põhjalikult läbi käia ja täpselt teada, mis sulle meeldib. Saate mängida online-kasiino blackjacki, tuhandeid slotikaid, saada suurepärast kliendituge, nautida VIP-programmi ja palju muud. Samas kui tahate rohkem teada saada blackjacki või mõne muu mängu kohta kasiino lehtedel on palju informatsiooni ja teadmisi, kuidas mängida.

Mängijad saavad nautida laia valikut kasiinomänge, nagu videopokker, muud lauamängud ja live-kasiino. Nad saavad kasu tulusatest boonustest, sealhulgas mõned ilma sissemakseta boonused. Pange tähele, et igal mängul võivad olla erinevad panustamislimiidid olenevalt veebikasiinost, mille valisite veebis mängimiseks.

Mängude loend ja ülevaade

Eesti seadused olid hasartmängude suhtes karmid, kui riik oli endise NSVL koosseisus. Hasartmänguseaduse rakendumine 2008. aastal andis õigusliku aluse kiiresti arenevale online kasiinotööstusele, mis kaasas Eesti hasartmänguseadust puudutavate lõplike otsuste tegemisel Eesti maksu- ja tolliameti.

Tänapäeval saavad mängijad nautida laia valikut RNG-, laua- ja live-kasiinomänge. Eesti kasiinod teevad kvaliteetsete ja meelelahutuslike kasiinomängude pakkumiseks koostööd paljude tarkvaraarendajatega.

Enamik operaatoreid pakuvad isegi spetsiaalseid boonuseid, millest peaksite kindlasti kasu saama. Huvitav, millised on teie võimalused?

Kui soovite sukelduda suuremasse basseini, siis siin on nimekiri mängudest, mida Eesti online kasiinodes mängida saate:

Slots

Blackjack

Rulett

Baccarat

Videopokker

Texas Hold’Em

Caribbean Stud

Kraapekaardid

Live Diilerite mängud

Kas soovite mängida live diileritega?

Teile meeldib kasiinomänge mängida, kuid teil pole aega päris maapealset kasiinot külastada?

Enamik Eesti online kasiinode operaatoreid pakuvad spetsiaalseid live-kasiinode sektsioone suure lauavalikuga. Igast mängust tehakse otseülekanne ja seda korraldavad professionaalsed edasimüüjad ning mõnel on isegi reaalajas vestlus. Seega on live-mäng ideaalne kõigile mängijatele, kes eelistavad meelelahutuslikke lauamänge sõbralike ja jutukate edasimüüjatega.

Enamik reaalajas lauamänge on mobiilisõbralikud ning neid saab hõlpsasti mängida ja nutitelefonist juurde pääseda. Kvaliteet ei lange alla ja video sobib ideaalselt telefoni väiksemale ekraanile. Mängijatel on tavaliselt võimalus videokvaliteeti reguleerida juhuks, kui nende Interneti-ühendus peaks katkema või ei ole piisavalt kiire. Kas tunnete end mängimiseks valmis?

Kokkuvõte

Kas soovite teada, millised kasiinosaidid on teie jaoks õiged? Kui soovite mängida veebis boonusega ja nautida tuhandeid kvaliteetseid kasiinomänge (sh videopokkerit ja paljusid teisi lauamänge), siis soovitame Nutz. Teise võimalusena pakub iga meie loetletud online kasiino Eestis suurepärast teenindust ja palju mänge, mille vahel valida. Mõned ülaltoodud operaatorid kuuluvad isegi parimate online-kasiinode ülemaailmsesse edetabelisse, mis räägib palju esitatud mängukohtade kvaliteedist.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!