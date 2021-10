Viimastel aastakümnetel valdavaks saanud üleilmastumist taotlev ja äärmuslikkuseni vabameelne poliitika, mida teised Eesti erakonnad viljelevad, jätab Eesti naise kaitsetuks nii kodus kui ka riigielu sõlmküsimustes kaasa rääkimises. EKRE kaubamärgiks muutunud kaabudega härrasmehelikkus näitab, et naistest hoolitakse, naisega arvestatakse kui võrdväärsega.

EKRE võimule tulles lõpeb kadakaeurooplus, kus vastuvaidlematult trükitakse ümber Brüsselist saabuvad käsulauad ja asutakse neid innukusega täitma. Euroopa Liit peab toimima rahvusriikide liiduna, kus eri rahvaste kultuurid on rikkuseks. Astume vastu püüdlustele ühtse Euroopa riigi kujundamiseks.

Pensionipõlv peab tähendama kvaliteetseid elupäevi. Selleks tuleb eakatele luua paindlikud töövõimalused ja vabastada pensionid täies ulatuses tulumaksust. Inimestel peab olema vabadus valida meelepärane elukoht, ilma et sellest halveneks elujärg.

Maksusüsteem peab soodustama ettevõtluse arengut. Aktsiiside tõstmine, mida on asutud taas Reformierakonna juhtimisel ellu viima, on rahvavaenulik tegevus.

Eesti inimesed ei ela selleks, et töötada, vaid töötavad selleks, et inimväärselt elada. Kvaliteetne ja soodsa hinnaga eestimaine toit pikendab ka eluiga ja vähendab haigestumist, seepärast tuleb teha kohaliku toidu kasvatajatele maksusoodustusi.

Kutsun naisi kaasa rääkima meie elukeskkonna kujundamisel nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil. Seeläbi loome tulevikku ka järeltulevatele põlvedele. EKRE peab erinevalt mõnest teisest erakonnast oluliseks, et sõnadest jõutaks tegudeni. Selleks ei pea astuma erakonda, vaid palju aitab osalemine poliitilistel aruteludel.

Emana ja kodukolde hoidjana nad mõistavad, et lühiajalise suurema kasu nimel sõlmitavatele tehingutele nii poliitikas, äris kui ka eraelus pole tulevikku võimalik rajada.

Naistele meeldib, et EKRE esindab otsekohest käitumist, väärtustel põhinevaid kokkuleppeid ja inimestevahelisi sidemeid.

Poliitika kui väärtuste maailm puudutab kõiki – soost olenemata. Endale oluliste väärtuste kaitseks ei pea alati olema aktiivne poliitik, piisab valimistel käimisest. Iga naine, ema või vanaema soovib ennekõike tunnet, et temast hoolitakse. Eesti naistele toob rahu südamesse ja sära silmi teadmine, et EKRE seisab perede ja laste eest, soovib rajada turvalist elukeskkonda ja hoiab meie rahvusriiki.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)