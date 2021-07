Viimase paari aasta jooksul on just Harjumaal, täpsemalt Tabasalus ja Viimsis avatud uhiuued Pihlakodu eakatekodud, mida võib julgelt pidada Eesti parimateks. Rääkisime Pihlakodu juhi Merike Merirannaga, kuidas tagatakse samal ajal nii kodutunne kui ka hooldusteenuse kõrge kvaliteet.

Inimene asub eakatekodusse elama reeglina siis, kui tal on iga päev vaja rohkem hoolt ja tähelepanu, kui seda saavad pakkuda lähedased ja kättesaadavad avalikud teenused. Merike Meriranna sõnul on seetõttu oluline hoida Pihlakodudes atmosfäär võimalikult kodulähedane, aga pakkuda samas ka sotsiaalset läbikäimist ja ööpäevaringset hoolt.

“Meie uhiuued hooned on ehitatud just eakatekodu tarbeks ja nii on ka kõik tänapäevaste vajaduste seisukohalt läbi mõeldud,” räägib Merirand, kelle sõnul pannakse suurt rõhku sellele, et inimesel oleks päriselt hea elada. “Mõne jaoks võib saun või regulaarne massaažiteenus tunduda luksusena, kuid üha enamate inimeste jaoks on need ju muutunud igapäevaelu osaks,” kirjeldab Merirand Pihlakodude võimalusi.

Pihlakodu külastavad peale sugulaste-sõprade aeg-ajalt ka teistsugused külalised: teraapiakoerad, kassid, kitsed ja kanad. “Mullu suvel elasid meil hoovil küülikud. Pihlakodu elanikud toitsid neid ja vaatasid iga päev nende toimetamisi. Sellised erinevad elamused teevad siinse elu mitmekesiseks ja põnevaks,” selgitab Merirand.

Heade inimeste värbamine ei ole tänapäeval lihtne, aga Pihlakodude töökeskkond on selline, kuhu kogenud spetsialistid õnneks tahavad tööle tulla. “Meil töötab majas igapäevaselt rohkem inimesi, kui ametlikud normid ette näevad. Suurem hulk hoolduspersonali tähendab rohkem personaalset tähelepanu ning suuremat turvatunnet, mis on meile loomulikult esmatähtis,” rõhutab Merirand.

Rõhku pannakse nii kehale kui ka vaimule ja selleks on leitud professionaalid. “Pihlakodudes pakutakse füsioteraapiat, massaaži, loovteraapiaid ning kohapeal on olemas psühholoog ja vaimset tuge pakkuvad hingehoidjad. Lisaks sellele on meil juuksurid, maniküüri- ja pediküüriteenus. Need teenused tagavad igapäevase heaolu,” lisab Merirand.

“Koduse tunde, hea hotelli tasemel teenuse ja korraliku meditsiinialase toetuse sidumine tervikuks ongi kokku Pihlakodu. See on meie missioon, mille nimel iga päev üha rohkem pingutada,” võtab Merirand meie vestluse kokku väikese uhkusevärinaga hääles.

Viru Haigla AS pakub hoolekandeteenuseid Eestis Pihlakodu kaubamärgi all Tapal, Kohtla-Järvel, Tallinnas Nõmmel, Harjumaal Tabasalus ning alates 2020. aastast Viimsis. Kontserni kuulub ka kiirabiteenust pakkuv Karell Kiirabi.

Peame oluliseks kogukonnatunnetust, mistõttu oleme Pihlakodud rajanud Eesti eri paikadesse. Kui sul tekkis Pihlakodude vastu huvi, küsi julgelt lisa www.pihlakodu.ee.