Eestis on kokku 102 ööpäevaringselt tegutsevat kiirabibrigaadi, neist 82 õe-brigaadijuhi ja 14 arsti juhtimisel, mis paiknevad 10 kiirabiettevõtte 61 erinevas tugikeskuses üle riigi.

Teise uuendusena tutvustab äirekeskus selle aasta novembrist kasutusse tulevat uut kiirabi väljakutse töötlemise juhendit. Kiirabi väljakutse ohuhinnang on terviseameti poolt koostatud juhend telefonile 112 saabunud kiirabi väljakutse käsitlemiseks, sellele kiirusprioriteedi andmiseks või teisele, sobilikumale tervishoiuteenuse osutajale, suunamiseks.

Haigekassa tellimusel koostasid enam kui 40 kiirabi eksperti juhised 30 sagedamini kiirabi väljakutse põhjuseks oleva sündroomi teaduspõhiseks käsitluseks kiirabi etapil, edastas Tallinna Kiirabi. Juhised on abiks nii patsiendile abi andmisel kui kiirabi tegevuse kvaliteedi hindamisel. Eelmised sarnased juhised valmisid 2007. aastal samuti haigekassa tellimusel.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)