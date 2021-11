Kui üldiselt saadi möödunud aastal vähem viga kui seni, siis järsult kasvas enese vastu vägivalda kasutanud inimeste arv – lausa veerandi võrra. Üldiselt kahjustavad end kõige sagedamini 15–24-aastased noored naised (44 juhtu 1000 inimese kohta), kuid eelmisel aastal kasvas enim enesele tahtlikult viga teinud 35–44-aastaste meeste arv: 2020. a vajas seetõttu arstiabi 222 selles vanuses meest, mis on 50% võrra rohkem kui aasta varem.

„Vaid alla-aastaste lastega juhtus sama palju õnnetusi kui varem. Oleme ikka veel olukorras, kus aasta jooksul vajab vigastuste tõttu arstiabi umbes 1000 imikut. Kõige sagedamini on nende puhul vigastuse põhjuseks kukkumine, enamjaolt voodilt, sülest või mujalt maapinnast kõrgemalt,“ kommenteeris TAI tervisestatistika osakonna analüütik Liisi Panov.

Haigekassa raviarvete põhjal vajas möödunud aastal vigastuste tõttu arstiabi ligi 139 000 Eesti elanikku ehk iga kümnes inimene. Seda on üle 10 protsendi vähem kui varasematel aastatel. Kõige enam langes registreeritud vigastusjuhtude arv 5–14-aastaste laste ning vanemaealiste, 65–84-aastaste vanuserühmas.

