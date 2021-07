2019. aastal loodud Eesti iduettevõte Single.Earth kaasas 7.9 miljonit dollarit, et avada finantsplatvorm looduse ökoloogilise väärtusega kauplemiseks.

Single.Earth’i tegevjuht ja kaasasutaja Merit Valdsalu sõnul on ettevõte oma arengus jõudnud murdepunkti, sest said tänu Rootsi EQT Ventursi investeeringule rahalise võimaluse luua reaalne finantsinstrument, muutmaks loodushoiu ka majanduslikult kasulikuks. “Toome looduskaitse eesmärgil kokku maaomanikud, kogukonnad, era- ja avaliku sektori. Oluline mõttemustri muutus seisneb selles, et maaomanikud saavad teenida metsa kasvult, mitte ainult selle raiumiselt,” selgitas Valdsalu.

Investeeringu abil luuakse loodusega tagatud MERIT tokenide kauplemisturg. Tegemist on digitaalse kauba ühikuga, mis emiteeritakse, kui 100 kg CO2 on seotud liigirikkasse loodusesse. MERIT tokenit saab kasutada oma ökoloogilise jalajälje hüvitamiseks ja kliimaeesmärkidesse panustamiseks – või investeerimisintrumendina, ostes tokeneid ja müües need hiljem edasi järgmistele investoritele või lõppkasutajatele. Loodav finantssüsteem ühendab süsiniku- ja krüptoturud.

Single.Earth’i kaasasutaja Andrus Aaslaid lisas: “Plokiahel, tokeniseerimine, AI, satelliidiandmed ja teised maailma kõige arenenumad tehnoloogilised võimalused on juba mõnda aega oodanud tõeliselt mõjusat kasutust. 2021. aastal rekordilise 2 triljoni dollari turumahu ületanud krüptoturgude pärituules on meil hea meel näidata selle uue lähenemisega Eestist teed tervele maailmale!”

Single.Earth’i asutasid Merit Valdsalu ja Andrus Aaslaid 2019. aastal pärast Garage48 Future of Wood häkatoni võitmist, kus tõestati, et loodust on võimalik kommertsialiseerida seda toormaterjaliks müümata. Olles varasemalt ehitanud skaleeritavaid tehnoloogiaid Pipedrive’is ja Eesti e-riigis, on Single.Earth’i tiim valmistehnoloogia abil maailmas suuri muutusi looma. Majandusmudel, mis täna ajendab toormaterjale välja tuues loodust hävitama, on aeg välja vahetada looduse säilitamist toetava vastu.