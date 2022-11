Riigikogu liige, julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross ja Threod Systemsi müügijuht Kaarel Kullamaa on veendunud, et droonid aitavad Ukrainat. Foto Askur Alas

Riigikogu liige, julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross ja Threod Systemsi müügijuht Kaarel Kullamaa on veendunud, et droonid aitavad Ukrainat. Foto Askur Alas

Vähesed teavad, et siinsamas Harjumaal, Viimsi külje all, asub kõrgtehnoloogiline droonitehas, kus valmistatud mehitamata lennumasinaid kasutavad ka ukrainlased Vene okupatsioonivägedega võitlemiseks.

Värske rahvaalgatusega kogutakse toeta.me keskkonnas raha, et Ukrainasse veel kaks drooni saata.

„Tahame koguda 400 000 eurot, et saata Ukrainasse kaks tipptasemel Eesti drooni, mis aitavad kindla peale putiniste kiiremini Ukrainast välja suruda. Ligi 100 000 oleme juba kokku saanud. Neid droone on seal väga vaja, nad on juba õigustanud end, nad aitavad säästa inimelusid,“ kõneleb ettevõtmise üks algatajaid Juku-Kalle Raid. Ta on veendunud, et raha saadakse kokku ja teeb omalt poolt selleks kõik, olles ka ise panustanud 12 000 eurot.

Juba kümme aastat mehitamata õhusõidukeid tootnud Threod Systems on maailmatasemel ja kogu tehnoloogia on siinsamas välja töötatud.

Ettevõtte peamiseks fookuseks on mehitamata õhusõidukid ja nende stardiplatvormid, kaamerasüsteemid ning sidevahendid. 70 töötajaga ettevõttel on ette näidata hulk auhindu ja sertifikaate. Oma tooteid on firma eksportinud paarikümnesse riiki.

Nimed: Kalev ja Lembitu

Threod Systemsi müügijuhi Kaarel Kullamaa sõnul on annetustega osta plaanitavad EOS-C VTOL droonid, mis on juba ristitud Lembituks ja Kaleviks, tehase kõige uuem toode.

„Tegu on mehitamata õhusõidukiga, mis on võimeline tõusma ja maanduma vertikaalselt – umbes 10 meetri kõrguselt hakkab see lendama nagu lennuk. Kuna droon on täielikult elektriline, madala soojus- ja helisignaaliga, saab seda kasutada luuretegevuses, info kogumiseks, üksuste liikumise tuvastamiseks,“ selgitab Kullamaa.

Droon võib lennata kuni 4,5 km kõrgusele, kuni 50 km kaugusele ja püsida õhus kuni kolm tundi. Samal ajal edastab droon videopilti ja koordinaate juhtimiskeskusesse. Kui keskuse operaator leiab drooni tipptasemel kaamera abil vaenlase, saadab ta täpsed koordinaadid kohe raketi- või suurtükiüksusele.

Internetis ringlevatest videotest võib näha, kuidas meie drooni kaamerat saab keerata ja suumida ning üsna pea leiab drooni operaator Ukrainas metsatukka varjunud Vene tanki ja veidi eemalt maja taga peidus olevad kaks tanki. Veidi aja pärast käivad kärgatused ja seal, kus olid vaenlase tankid, on ainult tuleleegid ja tohutud suitsusambad.

Droonid on olnud edukad

„Ukrainas on meie droone edukalt kasutatud suurtükitule juhtimises. Signaal tuleb ja pauk käib!“ kinnitab Kullamaa. Drooni on ka keeruline maha võtta – Kullamaa sõnul on selle tugevuseks võimekus vastu seista segajatele, näiteks kui GPS-signaali segatakse, lendab ta edasi oma kaamera ja autopiloodi abil. Lisaks on droonil endal nö sisemine kaart, mistõttu on see võimeline orienteeruma ka ilma GPSita. Kõrge lennulagi ja tänapäevased sensorid võimaldavad tal „näha“ ka pimedas ja halvast ilmast olenemata.

Droon võib lennata kuni 4,5 km kõrgusele, kuni 50 km kaugusele ja püsida õhus kuni kolm tundi.

Miks me just need droonid saadame? „Kuna ta on elektriline ja vaikne ning teda on keeruline alla lasta, tal suur võimekus ja töökindlus. Ta on suhteliselt väike, selle võib lahti võtta ja kokku pakkida 0,5×1,5m kasti, mis võtab väljaõppinud meeskonnal vaid viis minutit. Juhtimiseks on optimaalne kasutada kahte operaatorit, piisab aga isegi ühest,“ räägib Kaarel Kullamaa. Oluline on ka see, et tegu pole ainult drooniga, vaid terve komplektiga, millesse kuulub lisaks droonile ka kaamerasüsteem ja sidevahendid, akud- ja laadimissüsteem.

Eesti droonil on ka väljaspool sõda hulganisti kasutusvõimalusi: metsapõlengute tuvastamine, politsei- ja piirivalvetöö paljud tahud. Kui see sõda juba läbi saaks!

Eesti elektriline EOS-C droon

• Lennuaeg kuni 3 h.

• Lennulagi kuni 4500 m.

• Maksimaalne kiirus 108 km/h.

• Lennukaugus kuni 50 km.

• Segamiskindel.

• Elektro-optiline ja infrapunakaamera.

• Koordinaatide ja kauguse määramine.

• Sihtmärgi jälitamise võimekus.

Kommentaar: Toeta Eesti droonide saatmist Ukrainasse!

Eerik-Niiles Kross, rahakogumise üks algatajaid, julgeolekuekspert

Eestis on juba 1999. aastast peetud kõrgemaid riigikaitsekursusi. Selles seltskonnas (kursused on läbinud 2200 inimest) tekkis arutelu, et mis võiks olla tõhusaim, mida me Ukraina heaks saaks teha. Asjatundjad leidsid, et selleks võiks olla Eestis toodetud droonide saatmine sõtta. Kui mõtleme, mis on selline võime, mis on Eestis unikaalne, siis sellise drooni kõrval enam palju ei leia.

Kõik on kuulnud Bayraktaridest, need on tõesti väga head, aga kordades kallimad, samas kui luure jaoks on nad sama tõhusad kui meie omad. Ukrainlased on mitu korda küsinud sedasorti abi. Mitu sellist drooni juba sõdib Ukrainas ja tulemused on väga head. Iga selline droon kiirendab sõja lõppu ja säästab inimelusid. Kui rahvas paneb raha kokku, saame tehtud ühe asja, mis tõesti väga Ukrainat aitab.

Kui hästi läheb, siis uue aasta alguseks võiks droonid Ukrainas kohal olla. Meil on juba kokku lepitud konkreetsete Ukraina üksustega, kellele nad lähevad, komandörid ootavad – üks neist on, muide, Ukraina ainus naiskomandör.

Algatajate täisnimekiri, info ja annetamine.