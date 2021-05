Eesti Välisministeeriumi esindajad saavad järgmisel nädalal kokku Soome kolleegidega, et arutada koroonapiirangute leevendamise võimalusi.

Teisipäeval kirjutas Postimees, et Soome plaan koroonaviiruse piirangute leevendamisel näeb ette ka seda, et mais lõppeb kontroll Euroopa Liidu (EL) sisepiiridel ning lubataks taas EL-i kodanike töörännet, kuid Yle andmeil lükkub piiride avamine ilmselt edasi suvesse. Eesti välisministeerium saab järgmisel nädalal kokku Soome kolleegidega, et arutada piiranguid.

Praegu kehtivad Soomes kuni 25. maini kehtestatud piirangud ning riik pole veel oma edasistest otsustest ega nende tegemise ajakavast Eestile teada andnud. Praegused Soomesse sisenemise piirangud kehtivad kõikidele Schengeni maade elanikele, välja arvatud Island, kellel on Soome reisimine lubatud vaid erijuhtudel.

Eesti välisministeerium jälgib Soome valitsuse otsuseid liikumispiirangute muutmisel tähelepanelikult. Iga ühe-kahe nädala tagant kohtuvad nii Soome kui ka Eesti Covid-19 töörühm, mida koordineerivad välisministeeriumid ja kus osalevad kummagi riigi sotsiaalministeerium, tervishoiuamet, siseministeerium ja teised ametkonnad.