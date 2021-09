Tänase TV3 “Eesti otsib superstaari” saatega said põneva lõpu kaheksanda hooaja eelvoorusaated, kust kohtunikud valisid välja need säravad tähed, kes pääsevad edasi tuleval pühapäeval vaatajate ette jõudvasse Scotland Yardi-lavavooru.

Superstaariks pürgijate järgmiseks katsumuseks on pingeline lavavoor, kus kohtunikel Birgit Sarrapil, Mihkel Raual ja Koit Toomel on vaja kollaste kaartide omanike seast välja valida järgmised paarkümmend õnnelikku. Just need 20 osalejat, kes selguvad lavavooru lõpuks, võistlevad edasi stuudiovoorus, kus edasipääsu otsustab juba televaataja.

“Eesti otsib superstaari” lavavoor jõuab TV3 vaatajate ette 26. septembril kell 19.30.

