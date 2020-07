Disain on see, mis selle kasvuhoone juures esmalt pilku püüab: konstruktsioon on väga sümmeetriline, selle põhiosa moodustavad omanäoliste võrestikega kaared ehk fermid, mis paiknevad karkassil iga 67 cm tagant ja lisavad konstruktsioonile peale visuaalse võimsuse ka vajaliku tugevuse.

Elegantsust lisab kasvuhoonele tsingitud metallist alus, mis harmoneerub hästi karkassiga. Sellist kasvuhoonet pole mitte ainult ilus vaadata, see on vastupidav ka sügistuulte meelevallas ega vaju kokku sulalume raskuse all.

Esimese kasvuhoone sünd

“Minu isa oli tunnustatud leiutaja, tegeles elus paljude erinevate konstruktsioonidega. Kui ta pensionile läks, tahtis ta endale kasvuhoonet. Otsisime mis me otsisime, aga ei leidnud kauplustest ühtegi, mis oleks tema insenerinõuetele vastanud. Otsustasime siis ise, kahekesi koos teha,” meenutab Aleksei Farber, esimese kasvuhoone sündi tosin aastat tagasi. Tema ise töötas siis hoopis laevaremontijana.

“Materjali ehituseks leidsime erinevatest ehituspoodidest. Natuke tülitsesime lahendusi otsides. Aga ära tegime! Ja päris hästi kukkus välja – ka naabrid tahtsid endale samasugust. Siis naabrite naabrid, tuttavad. Poole aastaga tegime tellimise peale 40 kasvuhoonet,” rõõmustab Aleksei Farber, osaühingu Heikkinen asutaja ja juhatuse liige, toonase edu üle veel tänagi.

Nüüd toodab Viimsis Randvere teel asuv ettevõte OÜ Heikkinen 700–1000 kasvuhoonet aastas. Ei toodeta ainult ümbruskonna inimestele. Heikkineni poolt toodetavad EcoSliders kaubamärki kandvad kasvumajad on hästi tuntud ja tunnustatud kõigis Põhjamaades, lisaks Tšehhis, Saksamaal, Kanadas. Nimi Heikkinen on firmal aga sellest ajast, kui otsiti väljapääsu esimesele välisturule, Soome. Nüüd kuulub ettevõte 100% Eesti kapitalile, aga eesmärgiks on ekspordi osa veel suurendada.

Miks eelistada eestimaist?

Eestis on müügil mitmeid erinevaid kasvuhooneid nii mõõtudelt, kujult, materjalilt kui ka valmistajafirma päritolult, on Venemaalt, Valgevenest ja Hiinast, aga ka Hollandist imporditud tooteid.

“Heikkinen on ainuke tööstuslikult kasvuhooneid tootev ettevõte Baltimaades,” ütleb Aleksei Farber uhkelt. Eestis toodetud kasvuhoone tähendab aga seda, et kui peaks juhtuma mingigi õnnetus – mida küll reeglina ei juhtu! – ja purunema mõni detail või osa, kirjutab hädaline tootjale ja hiljemalt kolme päeva pärast on tal puuduv detail kullerposti vahendusel olemas.

Välismaalt ostes peab ostja aga pöörduma vahendaja poole, kes omakorda siis otsib üles välismaise müüja, see omakorda… Nii on hooaeg läinud, saagiaasta võib vahele jääda.

Oma toodetavate kasvuhoonete näidised on firmal nii õue peal Viimsis kui ka kodulehel olemas, saab tutvuda nii kaar- kui viilkatusega kasvumajadega, uurida ventilatsioonisüsteeme, võrrelda erinevate kattematerjalide paksust.

“Seetõttu soovitan neil, kes tahavad kasvuhoonet tellida, tellimus sisse anda. Jõuab enne kevadet kõik varakult valmis.”

“Meie kasvuhoone on küll hinnalt mõnevõrra kallim kui näiteks Venemaal või Hiinas toodetu, aga me anname oma valmistatule ka kindla garantii: oma montaažile ehk kasvuhoone kokkupanekule anname garantiiks kaks aastat, metallile ja polükarbonaadile kümme aastat,“ kõneleb OÜ Heikkinen projektijuht Anton Irwin, kes on firmas töötanud selle asutamisest peale. Ja seepärast teab turul toimuvat: nii mõnigi edasimüüja annab ida poolt tulevale toodangule garantiiks samuti kümme aastat, aga seda vahendajat ennast pahatihti mõne aasta pärast enam pole. Ja püüa siis tuult väljal. Nii saab kümneaastase garantii anda ikka ainult ettevõte, kes ka ise kümme aastat turul tegutsenud.

“Olen käinud vahel külastamas meie esimesi kliente, uurinud, kuidas kasvuhooned püsivad, konstruktsioon vastu peab. Pole kellegi käest ühtegi paha sõna kuulnud: metallvundamendid ei roosteta, karkassi liitekohad püsivad kindlalt,” kõneleb OÜ Heikkineni asutaja Aleksei Farber.

Kindluse tagab kvaliteet

Mis annab tootjale julguse oma tooted nii pikaajalise garantiiga kindlustada?

“Me kasutame ainult kõige kvaliteetsemaid materjale. Vundamendi alusraamis on tsingisisalduse näitarv 275 ehk kolm korda suurem kui ida poolt tulevatel kasvumajadel. See kehtib ka fermide ehk põhikonstruktsiooni kohta – kvaliteetne metall ei roosteta, täpselt välja arvutatud ja needitud sõrestik annab kaartele ehk fermidele piisava tugevuse. Mõni aeg tagasi tegime eksperimendi, riputasime näitusel sõiduauto kettidega kaarte külge. Konstruktsioon pidas vastu,” naerab Anton Irwin ja kinnitab, et näiteks märja lume raskust kannatavad nende valmistatud kasvumajad kuni 320 kilo ruutmeetri kohta.

Polükarbonaatkate, mis saab tuultest kõige enam räsida ja päikesekiirtes põleda, ostetakse Euroopa usadusväärseimailt tootjailt Inglismaalt või Itaaliast, kes annavad garantii ka UV-kiirguse vastu.

Kõik kokku pannakse aga ikka Eestis, alates sellest, et Hollandist tulevad tsingitud metall-lehed siin parajaks lõigatakse ja siis vastavalt kas vundamendisokliks või vermideks lõigatakse-painutatakse.

Mida võtta, mida jätta

Heikkinen OÜ pakub kaarkatusega kasvuhooneid laiusega alates 1,5 meetrist kuni 4 meetrini. Tööstuslikud kasvuhooned algavad juba 5 meetrist.

“Kasvuhoone pikkusel pole meie jaoks vahet, võime kaari aina meetri kaupa lisada,” kõneleb Anton Irwin. Hetkel on töös kasvuhoone 7 x 100 meetrit, aga võime teha ka 200 meetrise, peaasi et tellijal oleks sile maa, kuhu see paigaldada.

Viilkatusega majad on kaarkatusega hoonetest reeglina 25% kallimad. See tuleneb sellest, et nendele kulub rohkem materjali.

“Reeglina on kaarkasvuhooned kärgpolükarbonaadist, on aga ka tellijaid, kes soovivad, et näiteks otsasein oleks monoliitkarbonaadist – nii on hea koduaknast jälgida, kuidas tomatid õitsevad või kurgid kasvavad,” teab Anton Irwin, kellel kodus just samasugune.

Lisadena kasvuhoone juurde saab eraldi tellida ka aknaautomaatika või kastmissüsteemid, mida on samuti mitmes valikus, professionaalidele ja hobiaednikele. Moodsatest küttesüsteemidest võib lisaks paigaldada õhksoojuspumba või kogunisti infrapunatenni.

Kelle arvates ei sobi koduaeda kasvuhoone läiklev metallkarkass, sellele pakutakse pulbervärvimist – valida saab kõiki värvikaardil olevaid toone. Iga detail värvitakse eraldi, nii kokku panduna ei jää kuskile hõbedaselt kiiskavaid laike

“Varasematel aastatel ostsid peamiselt vanemad inimesed kasvuhooneid, nüüd on need noorte hulgas trendikaks muutunud. Öko-värk. Pealegi – moodne kasvuhoone on nutitelefonist juhitav: tuulutusavad lahti, kastmissüsteem tööle. Moodne kasvuhoone annab korraga nii vabaduse liikuda kui ka ökotoidu, noortele see meeldib,” teab Aleksei Farber

Intressideta järelmaks

Nii mõnigi inimene tahaks kasvuhoonet osta, valiks kallima ja vastupidavama variandi, aga… raha napib.

“Pakume inimestele järelmaksu võimalust,” kõneleb Anton Irwin. 50% tuleb teha sissemaksuks, ülejäänud raha tuleb tasuda kuue kuu jooksul alates kasvuhoone kättesaamisest. Järelmaks on ilma intressideta.

Tööstuslike kasvuhoonete ostjaid aitab laenuga aga PRIA. “PRIA-s teatakse meid ja aktsepteeritakse meie toodangut. Nii et professionaalsed aednikud saavad sealt tuge,” kinnitab Irwin.

Kasvuhoone kokkupanek

Kasvuhoone ostetud, tekib kohe küsimus – kuidas see koju saada? “Meie viime oma transpordiga selle nädala jooksul ükskõik millisesse Eestimaa paika,” räägib projektijuht. Odavamalt saab aga oma auto järelkäruga – koosneb ju kasvuhoone detailidest, millest suurimad on polükarbonaadirullid pikkusega 1,2 ja läbimõõduga 1 meeter. Otsadetailid mahuvad transpordiasendis igasse auto järelhaagisesse. Tehases aidatakse need järelhaagisele laadida ka nii, et ei teki mingit purunemisohtu.

Kasvuhoone kodus, algab selle kokkupanek. Paljudele tundub see esmahetkel võimatuna.

“Detailid on nii läbimõeldult valmistatud, et kokkupanek pole inimesele, kes lapsena on Lego kokku saanud, mingi probleem. Alusraami tükid käivad nagu Lego klotsid üksteise sisse, samamoodi käivad üksteise sisse ka kaare detailid. Edasi tuleb juba kaared kinnitada kruvidega võrdsetele kaugustele raami külge, tõsta paika tehases kokku pandud otsad ja viimasena peale vedada polükarbonaat. Kahele mehele mõne tunni töö,” teab Anton Irwin. Kolmandik kasvuhoonete ostjaist panevad selle ka ise kokku. Ülejäänute ehk enamiku tarvis on Heikkinen OÜ-l üle Eesti ka viis kokkupanemisbrigaadi, aga nemad ei saa kiirel ajal – kevadel! – kohe välja sõita.

“Seetõttu soovitan neil, kes soovivad kasvuhoonet koos kokkupanekuga tellida, tellimus peatselt sisse anda. Jõuab enne uut hooaega kõik varakult valmis,” annab Aleksei Farber head nõu.

Miks tellida EcoSlider kasvuhoone?

Need kasvuhooned näevad visuaalselt head välja, olles samal ajal tugevad ja ilmastikule vastupidavad. Vastupidavuse ja ilmastikukindluse annavad kasvuhoonele tsingitud metall ja UV-kindel polükarbonaadist kattematerjal, mille paksust on võimalik valida 4–32 millimeetrini.

Et tootja on kohapeal, siis on võimalik tellida kas kodulehe põhjal või Viimsis tootja esindust külastades just selliste müütmetega kasvuhoonet, nagu ostjale on sobilik. Rahaliselt aitab ka PRIA laen või tootja järelmaks.

Lisateenusena pakub tootja, Heikkinen OÜ, kasvuhoone karkassi pulbervärvimist, kastmissüsteeme või automaatikat ventileerimiseks.

Kui kasvuhoonega peaks midagi juhtuma, lahendab tootja probleemid mõne päeva jooksul. Garantii kasvuhoone konstruktsioonidele on kümme aastat.