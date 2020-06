Juunikuust alates on e-Selveri Põhja-Eesti piirkond mõnevõrra suurem, laiudes Vihterpalust Käsmuni (ja tsipa kaugemalegi) välja.

E-Selveri muhedad kullerid on siinmail juba mõnda aega kohalike koduustele toidu- ja tööstuskaupu kätte toimetanud. Kojuveopiirkonna piiri taga ootavad aga järgmised külad ja inimesed.

Põhja-Eesti piirkond saabki nüüd, 1. juunist piirkonnalisa nii ida- kui ka läänesuunal.

Läänest piirneb teenindusala nüüd täies ulatuses Läänemaaga, idas astusime julge sammu üle Lääne-Virumaa piiri populaarsetesse suvituspiirkondadesse Käsmusse ja Võsule.

Täna tellid, täna saad kauba kätte! E-Selveril on Eesti suurim teeninduspiirkond, järjekordi meil pole ning kui teed tellimuse päeva esimeses pooles, saad kauba kätte veel samal päeval!

Laias valikus on nii toidu- kui tööstuskaubad – täpselt nagu kõige paremini varustatud supermarketiski. Kaup on värske ja sinu tellimuse komplekteerijad on hoolikad – valime tooted välja nii nagu valiksid sa neid ise!

E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse teekonda jälgida. Kohe, kui kaup on kokku pandud, bussi tõstetud ning see hakkab kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka klient kaardil liikuvat bussi nägema. Kaardi link saabub koos tellimuse kinnituse ja arve-saatelehega. Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.

Samuti saavad e-Selveri kliendid tellimust tehes valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti. Pakendisoovist tuleb märku anda tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga kastike “Soovin, et kilekoti asemel pakendatakse tooted paberkotti”. Kilekott jääb aga pakendina kasutusse sügavkülmutatud toodete puhul, millele otsitakse samuti keskkonnasäästlikumat alternatiivi. Kile- ega paberkoti eest klient raha maksma ei pea.

Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika nagu külmkapid, pesumasinad, telerid, aga ka mängukonsoolid.

E-Selveri laia valikuga saad tutvuda meie veebipoes.