Kas olete end leidnud olukorrast, kus e-poe kontaktandmed viitavad kohalikule ehk Eestis tegutsevale kauplejale, kuid tellitud kaup laseb ennast pikalt oodata ning üllatusena saabub pakk hoopis Hiinast? Tõenäoliselt on sel juhul tegemist dropshippingu kui asukohavaba e-kaubanduse vormiga. Dropshipping on ärimudel, kus toodete hoiustamise ja saatmisega tegeleb kaupleja asemel dropshippingu teenust pakkuv ettevõte.

E-pood reklaamib ja vahendab kaupu omamata füüsilist laojääki ning tooteid ladustatakse välisriigis, mis tähendab pikemat tarneaega. Kuidas eristada dropshippingut tavapärasest e-poest ning miks on tarbija jaoks oluline neil vahet teha, selgitab EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Kuidas dropshipping töötab?

Veebipoe klient esitab e-poes oma tellimuse nagu tavaliselt. Seejärel edastatakse tellimus välistarnijale – tuntumad näited on AliExpress, AliBaba ja Wish – kes tegelevad tellimusega ise edasi ning panevad paki tarbijale teele.

Dropshipping kogub hoogu üle maailma, olles jõudnud ka Eestisse. Seetõttu on tavapärane, et mõnest Eesti veebipoest tellitud pakki peab ootama pikalt, lausa nädalaid, sest toode asub välismaa laos. Tarbijaga suhtlev ja tooteid pakkuv e-pood lisab kaupade hinnale omalt poolt juurde, mistõttu kaasneb dropshippinguga tarbijale paraku ka suurem väljaminek ning rahaliselt pole see kõige soodsam viis kaupade soetamiseks.

Kuidas asukohavaba e-kaubandust ära tunda?

Kui suurel osal veebipoodidest on olemas ka oma füüsiline ladu, siis mõnes e-poes on märgitud, et tooted tellitakse otse tarnijalt, kuid see ei tähenda automaatselt, et tegemist on dropshippinguga.

Dropshippingule viitavad järgmised neli tunnust.

1. Ebamäärased või pikad tarneajad. Tarnijad asuvad sageli Aasias, mistõttu kulub tellimuse kättesaamiseks sageli nädalaid, mõnikord isegi kuid. Kuna veebipoed ei oma tarneaegade üle mingit kontrolli, tuuakse kodulehel välja ebaselged või pikad tarneajad.

2. Kaupleja asukohaks on märgitud kodune aadress. Kui veebipoel on pakkide tagastamiseks märgitud elukohale viitav kodune aadress, siis on tõenäoline, et tegemist on e-kauplejaga, kellel puudub füüsiline ladustamisvõimalus. Pöörake kaupleja kontaktandmetele ja aadressile enne tehingu tegemist alati tähelepanu, et saada aimu kaupleja taustast.

3. Tootepildid ei ole originaalid. Veebipoed ei kasuta sageli originaaltoote pilte, kuid teatud juhtudel annab toote info kuvamine tarbijale kasulikku infot. Tootepildist tasub teha ekraanipilt ja otsida Google Images kaudu, millised muud veebisaidid (nt AliExpress, Alibaba või Wish) sama toote pilti kasutavad.

4. Keelevead. Sageli on tootekirjeldus inglise keelest halvasti tõlgitud. Kummalised lausestruktuurid ja keelelised vead peaks olema ühed selged põhjused, et häirekellad peas lööma hakkaksid.

Dropshippingu puudused

Et vältida võimalikku pettumust, tuleb tarbijal teha teadlikke valikuid ning dropshippingu kasuks otsustamisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele riskidele.

1. Tooted pole alati usaldusväärsed – kaup, mida toodetakse väljaspool Euroopa Liitu, kuid mida müüakse ELis, peab vastama kindlatele nõuetele. Dropshippinguga tegelejad enamasti ei näe ise müügil olevaid tooteid ega oma nende üle kontrolli. Seetõttu ei saa nad ka tagada toodete kvaliteeti, mistõttu võib juhtuda, et tarnitakse võltsitud, ohtlikku või halva kvaliteediga kaupa.

2. Pikad tarneajad – tellides midagi kohalikust veebipoest, eeldab tarbija tõenäoliselt kiiret kohaletoimetamist. Küll aga on dropshippingu puhul tarnitav kaup pahatihti kaugel välisriigis, kust kohale vedu võib võtta nädalaid, halvemal juhul kauem kui kuu.

3. Ülemaksmine – vahendajana toimiva veebipoe kasumimudel on müügihinnale lisatav hinnamarginaal. Ehk tegelikkuses saaks tarbija täpselt sama toodet odavamalt osta otse välistarnijalt tellides. Erinevad pakkumised “kaks ühe hinnaga” või “tänane sooduspakkumine”, võivad esmapilgul tunduda väga hea võimaluse ja hinnavõiduna, kuid pisut tausta uurides selgub, et täpselt sama toode on müügil AliExpressis või Wishis tunduvalt madalama hinnaga. Dropshipperid lihtsalt esitavad tarbija nimel tellimuse välistarnijale.

4. Lisanduvad maksud – kuigi veebipood peab enne ostmist tarbijat teavitama, et tarnija asub kolmandas riigis ning tellimisega võivad kaasneda tasud ja maksud, paraku vastavat teavet alati ei avaldata. Mistõttu tekib tarbijale kauba tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu deklareerimise ja käibemaksu tasumise nõue, kui kaupade väärtus saadetises on 22–150 eurot. Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille määr sõltub konkreetsest kaubast.

Kes vastutab tarbija ees ja millised on tarbija peamised õigused?

Kui tarbija tellib kaubad Eestis registreeritud kauplejale kuuluvast e-poest, sõlmib ta kaupade eest tasudes lepingu ning talle laienevad kõik Eestis kehtivad tarbija seaduslikud õigused. Kuna dropshippingu puhul on lepingupooleks kaupleja (e-pood), mitte tarnija, tuleb dropshippinguga tegelevatel kauplejatel arvestada, et kuigi kaup saadetakse tarbijale teisest riigist ning sageli ka väljastpoolt Euroopa Liitu, on tarbijal järgmised õigused:

• tarbija võib 14 päeva jooksul põhjust avaldamata ostust taganeda ja saada tagasi kogu tasutud summa;

• e-kauplejal on kohustus tagastada tarbijale raha 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse saamist;

• tarbijal on pretensiooni esitamise õigus ehk kaupleja vastutab puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest tarbijale. Lisaks on e-pood vastutav ka selle eest, kui saadetis ei jõua tarbijani;

• kaupleja peab ostueelses teabes välja tooma kauba tagastamise kulude suuruse;

• kui tarbijat ei ole tellimuse hetkel teavitatud kaubale lisanduvatest maksudest, võib nende rakendumisel pakist keelduda ja kauplejalt raha tagasi nõuda.