E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid veebikeskkonnas. Ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektrooniliselt, füüsiliselt kohtumata. Et tagada seadustele vastav ja aus kauplemine veebis, peab iga e-kauplus täitma ettenähtud nõudeid, mida internetis kaubeldes on väga palju.

Üha enam inimesi teeb oma ostud mugavalt e-poes ja veebikaubandus kogub aina rohkem populaarsust. Juba vähemalt 15% kogu jaekaubanduse mahust moodustab veebis kauplemine ning väga lihtne on paari nupuvajutusega endale vajalik toode välja valida, üle jääb vaid kaup kulleri käest vastu võtta või teha jalutuskäik lähima pakiautomaadini.

Maksekeskuse kliendianalüüsi põhjal kasvatas koroonakriis eestlaste seas virtuaalostlejate arvu vähemalt 50% ning kaks kolmandikku täisealistest elanikest on viimase kuue kuu jooksul teinud vähemalt ühe veebiostu.

Mis ja milleks E-kaubanduse liit?

E-kaubanduse liit on 2008. aastal loodud katusorganisatsioon, mis seisab eelkõige selle eest, et e-kaubandus areneks Eestis kõrgele kvaliteedistandardile ja headele tavadele vastavalt. Liit ühendab praegu juba pea 470 Eestis tegutsevat ettevõtet ning aitab lahendada valdkonnas tekkivaid probleeme ja muresid. Eesmärk on tagada turvalisus Eesti virtuaalkaubanduses. Liidu veebileht pakub iga nädal advokaadibüroo Lindeberg OÜ abil juristi nõuandeid ning oma muredele lahenduse leidmine on tehtud väga mugavaks ja lihtsaks. Abi saab toote tagastamise ja kahjustuste korral ning andmekaitse ja pretensioonide esitamise kohta.

Soorita oma ost turvaliselt

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ning Eesti E-kaubanduse liidu uuringu alusel ei vasta pooled Eesti e-poodidest täies mahus kõikidele seadusest tulenevatele tarbijaõigustele.

Selleks, et poe läbipaistvuses ja turvalisuses veenduda, on loodud usaldusmärgis, mida vajalikud tingimused täitnud e-ostukohad kannavad.

Turvalise ostukoha usaldusmärgise alla on koondatud poed, mille kaudu ostlemine on kliendile riskivaba. Märgise saanud ettevõtted on E-kaubanduse liidu kontrollitud ja täidavad kõiki seadustega ettenähtud tingimusi. Märgisega ettevõtteid kontrollitakse kaks korda aastas ka tagantjärele, et veenduda nende jätkuvas reeglitest kinni pidamises.

Et märgist kanda – on oluline, et e-poes on firma teave inimesele kättesaadav (alates kontaktandmetest kuni vastamise ajani), müüdava kauba juures on tootefoto, hind, ühik ning täiendav detailne info. Kliendile on selgelt arusaadavaks tehtud müügitingimused, tarneaeg ja tema isikuandmed on turvaliselt kaitstud.

E-pood täidab taganemis-, tagastamis-, lepingu- ja kõiki müügitingimusi, mis e-kaubandust reguleerivad. Kliendile tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning tarne kord peab olema arusaadav. Pood ei tohi omada võlgnevusi ega maksehäireid ning ei tohi kuuluda TTJA musta nimekirja.

E-smaspäev toob kaks korda aastas head hinnad

E-smaspäev ehk e-esmaspäev toimus esimest korda kümnendal novembril 2014 ja on edaspidi iga mai ja novembri teisel esmaspäeval. E-smaspäeva eesmärk on teha ostjatele 24 tunni jooksul võimalikult paljudes veebipoodides parimaid pakkumisi ja samal ajal suurendada usaldusväärsete e-poodide tuntust.

Kõikide pakkumiste ja e-ostukohtadega saab tutvuda www.esmaspaev.ee veebilehel. Sel aastal korraldatakse tänu E-smaspäeva suurele edule üritus ka viiendal septembril, mis on hea võimalus teha erakordselt edukas müük. E-smaspäevale saab registreeruda kuu aega enne toimumist veebilehel või jooksvalt jälgida E-kaubanduse liidu uudiseid.

Veebikaubanduse populaarsuse kasv on märgatav

Internetis ostlemine on märgatavalt kasvanud. Eelmisel aastal tõusis e-kaubanduse käive 2,5 miljardile eurole ning kasvas aastaga üle miljardi euro ehk rohkem kui 50%. Eesti Panga andmeil oli möödunud aasta neljandas kvartalis e-ostu keskmine suurus 42 eurot. Euroopa e-kaubanduse turuanalüüs tõstab omakorda esile, et Eestis ostleb internetis hinnangute järgi 76% elanikkonnast.

Peale selle seirab E-kaubanduse liit koos Omniva, Smartposti ja DPD-ga Eesti pakiturgu. Uuring näitab, et eelmisel aastal saabus pakiautomaatidesse üle 12 miljoni paki, mis on 33% rohkem kui eelneval aastal.

E-ostlemine pakub mitmeid mugavusi

Eestis makstakse kõige enam pangalingi kaudu tasudes. Selle kõrvale on tõusnud avatud pangandusel põhinev maksealgatamise teenus, mida kasutab juba pea iga kolmas e-pood. Peale klassikalise järelmaksu, mis on endiselt populaarne, pakub nii mõnigi teenusepakkuja ka „osta kohe – maksa hiljem“ tasumisviisi, mida kasutatakse üha rohkem. Kliendi jaoks tähendab see võimalust saada toode kätte ja tasuda selle eest intressivabalt ja osamaksetega alles järgmiste kuude jooksul. Lahenduse eelis on veel see, et seadusest tulenev 14-päevane tagastusõigus laseb kauba sobivuses veenduda enne, kui selle eest maksma hakatakse.