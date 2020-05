10. aprilli õhtul põles Kose vallas Liiva külas Kopa talu. Perenaine Silvia jaoks on see kahekordne tragöödia, sest õnnetuse taga on tema enda lihase poja käsi.

60-aastasel Silvial on kolm täiskasvanud last: kaks poega ja tütar. Noorema poja ja tütrega elab ta Mustamäel kolmetoalises korteris, kuid perele kuulub ka Kopa talu Kose vallas, kus käiakse suviti ja nädalavahetustel.

10. aprillil, mis oli ühtlasi lihavõttepühade suur reede, tegi Silvia tütre ja vanema pojaga talus kevadisi töid. Noorem poeg keeldus ema abistamast, jäi trotsist Mustamäele.

Õhtul kella kuua paiku leidis Mustamäel aset sõnelus. “Meil oli tugev sõnavahetus selle poisiga. Riidlesin temaga kõvasti, päris kõvasti. Ütlesin, et ta peab omaette elama minema, kui ta ei taha alluda meie kodustele tingimustele,“ meenutab Silvia.

Tal polnud aimugi, mida 36-aastane töötu “poiss” nüüd teeb.

Mis tunne sul on?

“Naabrid helistasid kella poole kaheksa ja kaheksa vahel, et maja põleb ja suitsu tuleb. Nad kutsusid päästeteenistuse kohale. Mina jõudsid vanema pojaga kohale kella kümne paiku,” meenutab Silvia.

“Kopa talu juures oli auto-autos kinni, voolikud mööda maad. Katus oli juba sisse vajunud, rusud rinnuni. Me olime õnnetuskohal poole üheni öösel. Politsei kuulas meid üle. Ma olin päris suures šokis,” räägib naine.

Miks hoone ikkagi süttis? “Minu perekonna tragöödia on selle põlengu taga. Mu oma noorem poeg pani maja põlema. Ta tunnistas selle ise üles,” ohkab Silvia.

Noorem poeg nimelt võttis tüli järel takso, sõitis Kopa talu juurde ja süütas maja bensiiniga. Kui leegid juba tõusid ning Silvia õnnetuskohale kiirustas, helistas noorem poeg emale ning küsis: “Mis tunne sul on?”

Ema ei aimanud siis veel kohutavat tõde ning vastas: “Mul ei ole mingit tunnet, ma ei näe veel, me alles sõidame,” vastas ta.

Siis taipas ta, mis tegelikult oli juhtunud. “Masendus, tohutu masendus ja kurbus,” kirjeldab Silvia oma emotsioone.

Need punased juuksed

Naise arvates said noorema poja probleemid alguse sellest, kui teda koolis narriti punaste juuste pärast. Probleemid süvenesid, kui elektrikust abikaasa Silvia ja lapsed hülgas. “Noorem poeg jättis kooli pooleli, sattus halba seltskonda. Terve tema edasine elu oli rikutud,” arvab ema.

Nooremal pojal käivad peal depressioonihood. Ta lööb asju puruks ja läheb inimestele kallale, teiste seas omaenda emale. “Lööb igale poole, kuhu saab,” kurdab Silvia. Märatsejat on korduvalt ravitud Tallinnas psühhiaatriakliinikus.

Juba põlengupäeva õhtul võeti noorem poeg kinni ja viidi tagasi kliinikusse. “Nüüd ta väga kahetseb oma tegu ja on meeleheitel, tunneb mulle kaasa, et nii juhtus,” räägib Silvia. Ta on emale öelnud: “Sa oled vist minu peale nüüd elu lõpuni vihane ja tige ja ei suuda mulle seda andestada.”

Poega hoitakse praegu psühhiaatriakliiniku 9. ehk kinnises osakonnas. Kaua ta seal olema peab, pole teada. “Kui ma viimati raviarstiga suhtlesin, siis arst ütles, et võtame nädalate kaua,” ohkab Silvia.

Tagasi Mustamäe korterisse naine poega ei soovi. “Ma ei tea iialgi, mis seisund tal võib olla. Tal võib haigushoog peale tulla ja ta võib Mustamäe korteri põlema panna,” kardab ema.

Probleeme rohkemgi

“Minu unistus on see korda teha, kui mulle elupäevi antakse,” loodab Silvia põlenud Kopa talu kohta. “See on esivanemate maa.”

Kui isiklikus elus on väga raske aeg, on ka töö leidmine keeruline. Fotod Andres Tohver

Muresid lisab asjaolu, et psüühilised probleemid on ka tütrel, kellel on siiski õnnestunud omandada kõrgharidus Tallinna ülikoolist. “Tema diplom oli siin seina peal, mis ära põles,” lisab ema. Tütargi on töötu.

Töötu on ka Silvia ise, sest eelmise aasta kevadel vallandati ta päevapealt Tallinna Asunduse lasteaiast. “Fabritseeriti süüdistus, et ma olevat sakutanud last juustest, et laps hakkas karjuma,” väidab naine.

Katsed lasteaedades või lastehoidudes uut tööd leida ei ole vilja kandnud. Järjekordse keeldumise osaliseks sai Silvia 6. mail SMS-i teel.

Päikesekiireks on vanem poeg, kellel on kindel töökoht ja oma pere. Kuidas vanem poeg toimunut üle elab?

“Ta peab selle üle elama, sest ta on kaks aastat Afganistanis käinud. Seal on õudusi kui palju,” arvab ema.

Päästeameti kommentaar

“Päästjad said väljakutse 10. aprillil kell 19.22. Teavitajaks oli naaber. Esimene päästeauto jõudis sündmuskohale kell 19.30. Kokku võtsid kustutustöödest osa Alansi vabatahtlik päästekomando, samuti Assaku, Kehra ja Kose päästekomandod. Põlemise orienteeruv pindala oli 96 ruutmeetrit. Maja hävis tules sisuliselt täielikult. Kustutustöödega jõuti ühele poole kell 23.15.”