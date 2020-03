Kuusalu rahvamaja on hoidnud uksed kinni tänaseks juba teist nädalat. Ometi toimus seal reedel, 20. märtsil verekeskuse erakorraline doonoripäev. 24. märtsil sai verd loovutada ka Saku gümnaasiumis.

Kuusalu rahvamajas kestis vereloovutamine kolm ja pool tundi. Selle ajaga käis kohal 46 soovijat, kellest verd loovutas 43 inimest. Üks, kes reedele kohale tuli, on Kuusalu lähedal elav Helina Aasa. “Ma lugesin doonoripäevast Facebookist ja sain ka sõnumi. Rahvamaja perenaine Ulvi Rand jagas teavet,” ütleb naine.

Aasale oli seekordne käik juba 19. kord verd loovutada. Ühel korral on vereandmine ka ära jäänud, sest naisel oli probleeme hemoglobiiniga.

Kas Helina Aasa viirusi ja eriti karmi koroonat ei kardagi? “Mida minul ikka karta. Sain tasuta testi enda verele. Väga hea, et saab pildi tervisest,” on ta rõõmus.

Ka doonor Marie rõõmustab, et saab anda verd. “Ära ei peleta. See vastupidi paneb muretsema teiste inimeste pärast,” ütleb ta.

Doonoripäevad jätkuvad

Verekeskuse arst Taissia Aarte räägib, et nad eeldavad inimestelt head tervist. “Kui nad on tulnud riskipiirkondadest, peavad nad kaks nädalat kodus püsinud. Verd on käinud andmas isegi talvel Egiptuses reisinud. Aga nad olid pärast seda kodumaal pikalt karantiinis,” räägib Aarte.

Kas verekeskuse töötajad teevad doonoritele ka koroonateste? “Me ei tee koroonaviiruse proove, sest seda võetakse ninaneelust. Meil on vereproovid. Täpsemalt B ja C hepatiit, süüfilis. HIV, määrame hemoglobiini ja vererõhu,” loetleb arst.

Ta on suure doonorite arvu pärast rõõmus. 43 inimese hulgas oli ka mitmeid esimest korda verd loovutanuid.

“Näiteks täna ehk reedel peaks olema tegelikult konverents. Aga seda seoses eriolukorraga ei toimu ja oleme hoopis Kuusalus,” ütleb Aarte. Esmaspäeval ja teisipäeval oli plaanis väljasõit Saaremaale. Kuid teisipäeval peatusid verekeskuse punased bussid hoopis Sakus ning neljapäeval Paides. Sarnaselt Kuusaluga läks ka Saku päev korda. Külastajaid oli seal 52 ning verd loovutas 48 inimest.

Kahe valla pidu edasi lükatud

Vallamaja haldava Veljo Tormise kultuuriseltsi juht Ulvi Rand ütleb: doonoripäevad on Kuusalus toimunud aastaid. Need on alati väga edukad ja verekeskusega on koostöö hea. “Ja mis veel oluline, et rahvamaja on olnud tühi juba nädala. Seega pole siin kedagi käinud ja riski ei ole,” räägib Rand. Seekordne ettepanek tuligi verekeskuse poolt.

“Ja muidugi müts maha nende ees, kes käivad, teevad ja toimetavad. Rahvas oli ettevaatusabinõudest teadlik ning ei tormanud kohe saali. Oodati ja oldi viisakad,” kiidab Rand.

Mida kultuuriselts mai alguseni ehk esialgse eriolukorra lõpuni teeb?

“Oleme 1. maini kinni. Meeskooriproov näiteks peaks selle ajani toimuma nii, et ruumis on viis inimest. Ja nende vahe oleks vähemalt meeter. Loomulikult ei toimu midagi,” teab Rand.

Teada on ka, et Kuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupidu lükatakse edasi järgmise aasta 29. maile. See pidanuks toimuma tänavu 23. mail.

Kokku loovutas reedel verd 43 doonorit.

Küll saab kultuuriselts praegu tegeleda Veljo Tormise virtuaalkeskuse arendamisega. Veebilehele tulevad heliloojaga seotud fotod, noodid, kirjandus, filmid ja muudki.

“Loodame, et selle saab avada helilooja 90. sünniaastapäeval ehk 7. augustil. Peatselt ilmub aga veebi keskuse logo ja muid visuaale,” ütleb Rand.

Intervjuu, Ave Lellep, PERH-i verekeskuse juhataja

Kuidas saab eriluba doonoripäevade korraldamiseks?

Vastavalt eriolukorra juhi peaminister Jüri Ratase suunisele on doonoritelt vere kogumiseks korraldatavad avalikud üritused lubatud.

Kuidas valiti välja just Kuusalu?

Kuusalu jääb regionaalhaigla verekeskuse väljasõidubrigaadi teenindusalasse. Kuusalu doonoripäeva saime korraldatud tänu kohalike väga kiire ja operatiivse tegutsemisele.

Kas Harjus või kusagil mujal on lähiajal plaanis korraldada doonoripäeva?

24. märtsil toimus doonoripäev Saku gümnaasiumis. Lisaks toimus päev Paides ja uue nädala alguses ka Rakveres. 9. aprillil on oodata doonoripäeva Keila tervisekeskuses, 15. aprillil aga Tabasalu raamatukogus.

Väljasõitudel saab silma peal hoida külastades verekeskuse kodulehte www.verekeskus.ee, kus kajastame kõige värskemat infot.

Viimasel nädalal on verekeskuse bussid külastanud Kuusalust ja Sakut. Fotod Allar Viivik

Mida peavad doonorid ja töötajad keset koroonaviirust järgima?

Haigestumisohu ja puhangute tekke vältimiseks järgib verekeskuse personal Terviseameti juhtnööre, rakendab haiguse ohjamise meetmeid ja peab kinni Regionaalhaigla töötajatele kehtestatud juhistest. Verekeskus lubab tööle ainult terved töötajad, kes ei ole olnud lähikontaktis COVID-19 viirusega nakatunuga, seetõttu kehtivad verekeskuse personalile standardsed tervishoiuasutuse ettevaatusabinõud.

Verekeskus ootab verd loovutama ainult terveid doonoreid. Täiendavad piirangud vereloovutusele leiate lingilt.