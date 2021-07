Linnaõhuliikluse teerajaja Volocopter ja maailma suurim logistikafirma DB Schenker teatasid, et said valmis kavandi elektriliste kaubadroonide kasutamiseks maapealse logistikategevuse teenindamiseks.

Volocopteri, DB Schenkeri ja Fraunhoferi instituudi uurimisrühmad simuleerisid VoloDrone kaubadrooni integreerimist logistikavõrkudesse, uurides kaupade kodeerimise protsesse, hinnates ohutuid kaubakoormaid ja kaupu, katsetades drooni automaatset tarnimist autonoomsete sõidukite kaudu ja tuvastades muud vajalikud lennueelsed kaubakontrollid.

AS Schenker juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul töötavad Volocopter ja DB Schenker ühiselt VoloDrone’i kasutuselevõtuks 2019. aastast.

“Koostööst sündinud plaan on esimene omataoline ja see on aluseks VoloDrone’ide integreerimisele kogu maailma logistikavõrkudesse, mis võib avada logistikatööstusele täiesti uued võimalused,” kommenteeris Vrager.

Volocopteri vertikaalstardi- ja maandumisega kaubadroonil on 18 rootorit ja mootorit ning see suudab transportida 200 kilogrammist koormat kuni 40 kilomeetri kaugusele.

