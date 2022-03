Ootame Sind liituma meie Daily perega! Oluline on positiivsus ja töötahe, kõik ülejäänu on õpitav.

Lisaks heale tööajale pakume oma ettevõtte töötajatele ettevõttesiseseid koolitusi ja motivatsioonipaketi valikut: täiendavat tervisekindlustust või Stebbyt (sportimiseks). Kõikides meie filiaalides saavad töötajad soodsalt lõunastada, päevane toitlustussumma on üks euro.

• Saaliteenindaja hoolitseb toidu väljapanekute eest iseteenindusliinidel lõunasöögiks ja ooteks, hoiab puhtana söögisaali ja saalilauad. Meil on peresõbralik tööaeg esmaspäevast reedeni kaheksatunniste tööpäevadega, et õhtud, nädalalõpud ja pühad saaks perega veeta.

• Klienditeenindaja teenindab professionaalselt kliente, arvestades nende soovidega ning hoides samal ajal puhtust nii töökohal kui ka teenindussaalis. Klienditeenindaja on klientidega alati viisakas ja korrektne. Ta jälgib, et teenindusletid oleksid täidetud, lauad puhtad ning aitab vajadusel kolleege.

Oleme laienev ettevõte, seega on meil pakkuda tööd filiaalides üle Eesti. Meie väärtused on inimesed, kvaliteet, areng ja meeskonnatöö.

