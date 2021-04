Praegu on hea aeg metalli kokkuostu viimiseks, sest hinnad on kõrged.

Vanametalli kogumise ja taaskasutusse suunamisega tegelev ringmajandusettevõte, Rally Estonia suurtoetaja, Cronimet Nordic käitles läinud aastal 480 tuhat tonni erinevaid metallijääke, millest piisaks umbes 580 tuhande uue sõiduauto valmistamiseks.

Tartust juhitava ettevõtte kogutud metallid saavad uue elu ehituses ja masinatööstuses, aga leiavad kasutust ka meditsiinitehnikas, toiduaine-, lennuki- ja autotööstuses. Kui Eestis müüakse aastas 25–30 000 uut sõiduautot, siis Cronimeti poolt mullu kogutud metallidest saaks näiteks valmistada sõidukeid koguses, millest piisaks umbes 20 aasta jooksul siinse uute sõiduautode nõudluse täitmiseks.

Näiteks Volkswageni inseneride arvutuste kohaselt kaalub keskmine Euroopas toodetud sõiduauto 1185 kg, millest metalle on 825 kg.

Head hinnad

Maailma tööstuse vajadus metallide järele on aasta-aastalt suurenenud. Nii kasvav nõudlus kui ka teravnev tähepanu looduskeskonna hoidmisele, on vanametalli väärtust kergitanud. See on igaühele nähtav ka Eestis, kus Cronimeti osakondades on kokkuostuhinnad viimaste aastate kõrgeimal tasemel.

Seega tasub nii eraisikutel kui ka ettevõtetel just praegu üle vaadata oma valdused ja vanametall Cronimeti kokkuostupunktidesse tuua.

Näiteks sellel nädalal on Eesti parim kokkostuhind vase segajäätmetel: 5999 eurot tonn.

Kokkuostetava vanametalli hinna saad mugavalt välja arvutada Cronimeti veebilehel oleva kalkulaatoriga, kui sisestad sinna oma müüdava metallikoguse. Samuti saad operatiivset infot hindade kohta lähima osakonna telefonilt. Raha Cronimetile müüdud metalli eest laekub sinu pankakontole juba samal päeval.

Juhul, kui kogused on suuremad või on vaja seadmeid demonteerida, milleks omal oskusi ja kohast transporti ei ole, tuleb samuti Cronimet appi – vaja on pöörduda vaid lähima kokkuostupunkti poole.

Hoiame loodust

Eelmisel aastal suurenesid Cronimeti käideldavad mahud 27 % võrra. Cronimet Nordicu juhatuse liige Eva Pedjak tunneb heameelt iga lisandunud metallikilo üle: “Cronimeti missioon on pakkuda tasakaalu tööstuse üha kasvava toorainevajaduse ja loodusressursside kasutamise vahel, aidates sellega kaasa puhtama elukeskkonna loomisele.”

Pedjak tõi esile, et rauamaagist ühe tonni terase tootmisel paisatakse õhku ligi kaks tonni süsinikdioksiidi (CO2), värviliste metallide puhul veelgi rohkem. Metallijäätmete ümbertöötlemisel uueks tooraineks on CO2-emissioon kaks korda väiksem.

“Seega saame öelda, et Cronimet Nordicu tegevus aitas eelmisel aastal kaasa kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisele hinnanguliselt ligi 500 tuhande tonni võrra, mis oleks õhku paisatud, kui ringmajandusse suunamise asemel oleks sama kogus metalli toodetud maagist,” ütles Pedjak.

Metallide ümbertöötlemisel on seega märgatav keskkonnasäästlik mõju. Metallide ümbertöötlemisele kuluv energiaressurss on tunduvalt väiksem kui metallide valmistamisel maagist. Samuti on metall ümbertöötlemisel tänulik materjal, mis oma omadustest palju ei kaota.

Näiteks värvilisi metalle saab samaväärselt ümber töödelda lõpmatuid kordi.

Cronimet Nordicu käideldav must metall jõuab laevadega suuremas osas Türgi tehastesse. Roostevaba metall liigub peamiselt Soome ja Rootsi, vähemal määral ka Aasiasse.

Eestis asuvad Cronimeti metallikogumisplatsid Tallinnas, Tartus, Viljandis, Kohtla-Järvel, Jõgeval ja Paldiskis, kuid ettevõte opereerib ka Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis.

Ringmajandusettevõte Cronimet Nordic on asutaja- ja mõttekojaliige Rohetiigri programmis, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus kogu Eesti riigi tasakaalus majandusele. Cronimet on suurtoetajaks autoralli maailmameistrivõistlusi võõrustavale Rally Estoniale, kes on samuti Rohetiigri programmi asutajaliige.

