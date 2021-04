Kõik, kes on vähegi kursis Covidi vaktsiini levikuga Euroopas – ja asjakohast infot ei ole sugugi lihtne leida – on ilmselt hämmingus, sest see näeb välja nagu amatööride õhtu komöödiakanalis.

Suurbritannia ja Euroopa võitlevad vaktsiinide pärast. Prantsusmaa ja Saksamaa väidavad, et AstraZeneca vaktsiin ei toimi üle 60-aastastel inimestel. Järsku toimus aga täielik kannapööre ning mõlemad riigid lubavad AstraZenecaga vaktsineerida kõiki inimesi. Statistika näitab koguni, et vaktsiin on üle 60-aastastele tõhusam.

Suurbritannia ja Euroopa on viidanud, et mõned vaktsiinid võivad põhjustada verehüüvet ehk trombe ning mõned riigid lõpetasid nende vaktsiinide kasutamise. Seejärel aga väitsid suuremad Euroopa riigid, Euroopa meditsiiniasutused ja Ühendkuningriigi meditsiiniasutused, et neid vaktsiine on ohutu kasutada ja kasu kaalub üle kõik oletatavad riskid.

Räägime veidi riskidest – verehüübed? Võib-olla jah, võib-olla ei… see on nagu õnneloos – keeruta ratast ja punane võidab. Vaktsiini tõttu haiglasse sattunud inimesed kannatavad erinevate sümptomite käes nagu peavalu, palavik, külmavärinad, näohalvatus või mingi muu halvatus. Või ei ole ükski neist vaktsiinist põhjustatud? Mõned aruanded kinnitavad, et vaktsiinid on kahjutud.

Kas vaktsiin ka tegelikult töötab? 100% või 10%, AstraZeneca või Pfizer – numbrid vahetuvad kiiremini kui prostituudi püksikud. Võib-olla vaktsiin ei toimi mutatsioonide puhul? Aga võib-olla ikkagi toimib. Võib-olla toimib vaid mõne muteerunud tüve puhul.

Kõrgelt tunnustatud arstid väidavad (ja ilmselt on neil ka õigus), et covidi ei saa kunagi täielikult hävitada, see muteerub nagu gripiviiruski ja tuleb tagasi ka igal järgmisel aastal. Kas sel juhul oli üldse mõtet riikide sulgemisel ja lõputute raharessursside kulutamisel, et toota vaktsiini, mis toimib / ei toimi / võib-olla toimib / täna toimib / tulevikus toimib? Kas ehk vaktsiini kõrvaltoimed mõjutavad inimesi rohkem kui viirus ise?

Eestis on üle 60-aastastel võimalik saada tasuta vaktsiini väga paljudes kohtades. Kuna paljud vanemaealised vaktsiini ei soovinud, said võimaluse nooremad inimesed, kes said vaktsiini kätte varem kui plaanitud. See tundus igati mõistlik seni, kuni valitsus selle ära keelas, põhjendades, et noorematel inimestel on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks ja nad ei tohiks AstraZeneca vaktsiini saada. Jällegi täielik kannapööre! Alguses see ei pidanud olema tõhus / või olema suisa ohtlik üle 60+ inimeste jaoks ja nüüd vastupidi!

Pfizeri ja Moderna vaktiinid olevat üles ehitatud uue mRNA tehnoloogia põhjal, mis võib olla ohutum kui teised, samas on see aga üsna uus. Millised on pikemaajalised mõjud? – eks seda ole näha.

Tsiteerides Rocky’t “Horror Show’s”: “See on vaid samm vasakule ja siis hüpe paremale”. Lets do the timewarp again…

Täiendav märkus: kahtlemata tasub kuulda võtta üldist nõuannet lasta ennast vaktsineerida. Küll aga võiksid kogu maailma riikide valitsused ühendada oma jõupingutused, et inimesi paremini ja efektiivsemalt informeerida.