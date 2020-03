Coop Pank kutsub kliente üles eelistama digikanaleid

Kogu maailmas ja ka Eestis leviva koroonaviiruse valguses soovitab Coop Pank klientidel kanda hoolt nii enda kui oma lähedaste tervise eest ja kutsub kliente üles eelistama pangakontori külastamise asemel digikanaleid või helistamise võimalust ja kasutama viipemakseid.

Pangaga saab ühendust võtta telefoni teel või internetipangas

Soovides pangaga suhelda või nõu pidada, siis saab seda kõige mugavamalt teha helistades Coop Panga klienditoe numbrile 669 0966 (E-R 08.30–19.00), saates e-kirja klienditugi@cooppank.ee või teate internetipangast.

Pangakaart jõuab postkasti

Coop Pank toimetab nii uue kui ka asendust vajava pangakaardi kliendini viisil, mille ta on ise valinud. Pank soovitab pangakaardi tellida oma kodusele aadressile ja aktiveerida see internetipangas. Selleks tuleb valid “Minu pank” – “Kaardid” – aktiveeri deebetkaart. Kaarti saab kohe pärast aktiveerimist kasutama hakata.

Ostude eest saab maksta viipemaksega

Ostude eest tasub tasuda ilma PIN-koodi sisestamata ja kasutada viipemakse võimalusi. Viipemakse lubamiseks ja limiitide muutmiseks tuleb valida internetipangas “Minu pank” – “Kaardid” – “Limiidid”. Maksimaalne viipemakse summa ilma PIN-koodita on 25 eurot.

Kaardi limiite saab muuta internetipangas

Oma pangakaardi makselimiite saab muuta just siis, kui selleks soov on. Aja säästmiseks soovitab pank kasutada võimalust ja muuta oma maksete päeva- ja kuulimiiti kodust lahkumata Coop Panga internetipangas. Limiitide muutmiseks tuleb valida “Seaded” – “Limiidid” – muuda kaartide limiite.

Parima ülevaate tehingutest saab interneti- ja mobiilipangas

Konto väljavõte võimaldab saada hea ülevaate kontol tehtud tehingutest ning seda on otstarbekas teha internetipangas. Kontojääki ja viimaseid tehinguid on võimalik kiirelt kontrollida Coop Panga mobiilipangas. Mobiilipanga äppi saab alla laadida nii Google Play kui ka Apple App Store’ist. Kontol toimunud tehingute kohta automaatteavituste saamiseks tuleb avada Coop Panga mobiiliäpis all paremas nurgas seadete (…) menüü ja lülitada kiirteavitused sisse.

Kodulaenu lepingu sõlmimine elektrooniliselt

Coop Panga laenuhaldurid on alati olemas, nii kontoris kui ka telefoni teel. Mugavaim viis laenutaotluse esitamiseks on internetis cooppank.ee/kodulaen ja asjatundlik nõustamine on Coop Pangas võimalik nii telefoni kui ka e-kirja teel. Laenulepingu saab allkirjastada digitaalselt ID-kaarti, Smart-ID-d või Mobiili-ID-d kasutades.

Kodulaenu lepingu muudatused elektrooniliselt

Sõltuvalt vajadustest on kodulaenu klientidel võimalik sõlmida nii täis- kui ka osalisi laenu põhiosa ja intressi maksepuhkuseid. Kui kliendil tekib vajadus maksepuhkuseks, siis tasub teavitada oma soovist laenuhaldurit või saata maksepuhkuse avaldus läbi Coop Panga internetipanga. Koostöös leiduvad lahendused.

Väikelaenu lepinguid saab elektrooniliselt sõlmida ja muuta

Väikelaenu saab taotleda ja lepingu allkirjastada ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-IDga. Laenusumma väljamaksmiseks võib olla vajalik isiku tuvastamine, kuid seda saab väga mugavalt teha internetis. Videotuvastus võimaldab lepingut sõlmida ükskõik millisest maailma nurgast ja kogu protsessi läbimiseks kulub vaid kuni 5 minutit.

Sõltuvalt vajadusest on väikelaenu klientidel võimalik sõlmida laenulepingule maksepuhkust, mille pikkus ja tingimused määratakse kliendi vajadusi ja võimalusi arvesse võttes. Kui tekib vajadus lepingu tingimuste muutmiseks, siis võib kirjutada finants@cooppank.ee või saada vastav sooviavaldus läbi Coop Panga internetipanga.

Pangaga liitumine kodulehel

Kes veel ei ole veel Coop Panga klient, siis kõige mugavam on Coop Panga kliendiks hakata internetis. Tuvastada end elektrooniliselt, avad konto vaid mõne minutiga ja koheselt saab hakata kasutama Coop Panga internetipanka.