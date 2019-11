Coop avab novembris ja detsembris kokku viis uut kauplust Tartus Märjal ja Mõisavahes, Jõhvis, Tallinna lähistel, Rae vallas Peetris ning Narva-Jõesuus. Peetri alevikus on kaupluse uksed lahti alates 3. detsembrist. Praegu töötab asulas Selver.

Kokku on Coop tänavu avanud kaheksa uut kauplust ning põhjalikult renoveerinud või uuesti nullist üles ehitanud kuus kauplust, teatas ettevõte.

“Ühistulise kaubanduse mõte ongi investeerida teenitud tulu tagasi kaubandusvõrku, sest meil ei ole tuumikinvestoreid või suuromanikke, vaid me kuulume sõna otseses mõttes klientidele endile ehk 75 000 ühistuliikmele,” ütles Coop Eesti Keskühistu juht Alo Ivask.

“See on ka põhjus, miks meil on võimalik nii palju kaupluseid pidevalt ehitada või uuendada – meil ei teenita kasumit selleks, et seda investoritele maksta, vaid selleks, et meie piirkondlikud ühistud saaksid tagada kaubanduse olemasolu Eesti erinevates piirkondades,” lisas Ivask.

Tänavu ehitasid või renoveerisid Coopi ühistud ligikaudu 20 kauplust ning samas suurusjärgus plaanivad ühistud investeeringuid ka tuleval aastal. Ivaski sõnul plaanitakse tuleval aastal avada samuti kaheksa uut kauplust ning uuendada kümmet kauplust.

Tartu piiril Märjas avati Coop Konsum 9. novembril, Mõisavahes 14. novembril, Jõhvis avatakse Coop Maksimarket 29. novembril, Peetri alevikus avatakse Coop Konsum 3. detsembril ning Narva-Jõesuus 5. detsembril. Viies uues kaupluses on müügiala kokku ligi 8000 ruutmeetrit.

Coop Eesti koosneb 19 piirkondlikust tarbijaühistust ja opereerib kokku rohkem kui 330 kauplusega. 2018. aastal oli Coop Eesti netokäive 585 miljonit eurot ning turuosa kasvas 22,5 protsendi.