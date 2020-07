Elumaja, suvila ja töökoda ei pea ilmtingimata laiuma sadadel ruutmeetritel. Nutikate lahendustega ruumi säästes võib tulemuseks olla hoone, mille transpordiks piisab tavalisest treilerist. Just seda pakub kahe aasta eest loodud Cocon Life.

Cocon minimajad töökoda paikneb Saue linnas Tule tee 33. “Eks iga ehitise loomine algab soovija unistusest, milline tema elumaja, suvila või töökoda olla võiks,” räägib ettevõtte juht ja omanik Gert Pottmann.

“Kui klient meie juurde satub, siis me esmalt vaatame, milline on tema soovitud maja idee? Kas see hakkab paiknema looduses või linnaruumis, kas see on mõeldud aastaringseks elamiseks või suvel olemiseks?,” selgitab Pottmann.

Maja sünniloost esimese veerandi moodustab unistamine, teise planeerimine, kolmanda ehitamine ja neljanda tähistamine. “Kõik need aspektid peavad olema tasakaalus,” väidab Pottmann, kelle sõnul pärineb selline filosoofia Austraalia aborigeenidelt.

Parasjagu on käsil karkassi valmistamine Harku valda Rannamõisa külla mõeldud meemaja tarbeks. Et mesindus on kliendi hobi, tellis ta Cocon minimajadelt sobiva kõrvalhoone koduaeda elumaja kõrvale.

Hoonesse mõõtmetega 8×6 meetrit paigaldatakse meevurr, kuid mitte ainult. Osa hoonest moodustab kahe auto varjualune.

Meemaja-varjualuse karkassi ehitamist alustati esmaspäeval. “Me kasutame tugevsorteeritud puitu, mis on täpselt sobivasse mõõtu saetud. See tagab tugeva konstruktsiooni pikkadeks aastateks,” räägib Pottmann.

Meemaja-varjualuse tööprotsessiks on planeeritud seitse päeva. Järgneb kahepäevane paigaldus kliendi juures. Siis viimistleb klient hoonet vastavalt oma soovidele – paigaldab soojustuse, laudise ja aknad.

“Karkass on kui maja selgroog – kõige keerulisem osa ehitisest. Tänases uues maailmas on paljud kliendid valmis oma maja ise lõpuni ehitama, mis aitab optimeerida kulusid ning pakub rõõmu isetegemisest.”

Cocon minimajad võib soovi korral valmistada ka aastaringselt kasutatava elumaja, nagu tehti mullu Saku vallas Keila jõe ääres.

“Tegemist oli arhitekt Mari Hundi projektiga. Hoone oli modulaarne, kahest tükist kokku tõstetav. Ehitasime ta siin tehases täiesti valmis,” selgitab Pottmann.

Keila jõe äärde püstitatud majas on pinda 45 ruutmeetrit. “Tegemist oli teadliku kliendiga, kes soovis looduslikke materjale. Seina soojustasime tselluvilla ja kipskiud plaadiga. Maja lehisest välislaudise osas kasutasime Jaapani põletustehnoloogiat,” täpsustab Pottmann.

Cocon minimajad töökoja ees hakkab silma kuusepuust suvemaja suurusega 6×3,3 ruutmeetrit, mis on mõeldud Jõelähtme valda Neeme külla.

“Seda saab omavalitsuse teatisega paigaldada oma krundile, oma aeda. Paigaldamiseks ei ole vaja palju bürokraatiat,” selgitab mees.

Gert Pottmann Cocon minimajad töökoja juures Neeme külla mõeldud suvemaja ees.

“Ta on küll ehitatud aastaringseks elamiseks, mis tähendab seda, et kui klient soovib minna talvel mõneks hetkeks linnast ära, siis on võimalik seal ööbida ja elada,” räägib Pottmann.

Neeme suvemajas on kööginurgaga elutuba-magamistuba, mille kõrval paikneb WC-duširuum.

Kui palju aga Rannamõisa meemaja, Saku elumaja ja Neeme suvemaja maksavad? “Meil ei ole ühtegi valmis hinda. Hind sõltub alati kliendi valikutest,” räägib mees.

Võib tunduda üllatav, aga kõike seda ehitab üsna väike meeskond, kuhu kuuluvad insener-joonestaja, kaks koostaja-paigaldajat, kliendisuhete spetsialist ja tegevjuht – ühtekokku viis inimest.

Pottmann usub, et tulevik kuulub väikestele majadele, osaliselt ehk seepärast, et inimesed otsivad koroonakriisi tõttu võimalust olla looduses, olla vabad. “Väikesi maju tuleb väga palju juurde. Soovitakse luua kogukondi, kus on kuni kümme hoonet.”

“Paljud, kes varasemalt planeerisid suuremat elamist, on täna valmis elama väiksemal pinnal. Inimesed on mõistnud, et meil ei olegi väga palju ruumi vaja,” arvab ta.

Kontakt

info@cocon.life

tel 503 3200