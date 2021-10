Septembris algasid kodaniku virtuaalse assistendi bürokrati tehnilised arendustööd, et aasta lõpuks saaks bürokrati kolmes riigi teeninduskeskkonnas kasutusele võtta; aastatel 2022–2025 investeeritakse Eesti taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) kavast bürokrati arendamiseks 12 miljonit eurot.

“Bürokratt on viimase 20 aasta suurim muudatus riigi ja kodanike vahelises suhtluses ja teenuste kasutamises, pakkudes tulevikus nii riigi kui ka erasektori digiteenuseid läbi isikliku ja virtuaalse assistendi. Mul on hea meel, et see visioon on jõudmas nüüd ka pärislahendusteni,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt pressiteate vahendusel.

Praeguse arenduse vaatest on bürokrati eesmärgiks vähendada riigiasutustel kodanike pöördumistele vastamiseks kuluvat aega, võimaldada riigiasutustega suhtlust ka väljaspool tavapärast teenindusperioodi, võimaldada klienditeenindusel suhelda klientidega vestlusakna vahendusel ning vajadusel suunata pöördumised õige ameti poole.

Riigi infosüsteemi ameti peadirektori Margus Noormaa sõnul on eesmärk pakkuda aasta lõpuks kolmele riigiasutusele juturobotit, mis teenindaks ja aitaks nende poole pöördunud inimesi.