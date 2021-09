Bolt käivitab tänasest Tallinnas ja Tartus teenuse Bolt Market, mille kaudu saab mobiilirakenduse abil kiirelt ja mugavalt toidukaupu tellida. Ettevõtte eesmärk on tellijale toidukaubad kätte tuua 15 minutiga.

Lisaks Eestile on plaanis teenus peatselt käivitada teistes Balti ja Kesk-Euroopa riikides, samuti Rootsis, Portugalis, Horvaatias ja Rumeenias.

“Boltil on maailmas üle 75 miljoni kliendi, kellest paljud on toidukaupade tellimise võimaluse vastu huvi tundnud. Kasutame oma kogemust toidu kohaletoimetamise ja transpordi valdkonnas, et pakkuda klientidele võimalust oma igapäevased toidukaubad kiirelt ja mugavalt koduukseni tellida. Bolt Market pakub lisaväärtust nii Bolt Food’i klientidele kui annab täiendava teenimisvõimaluse meie võrgustiku kulleritele,” ütles Bolt Market regionaalne juht Maxim Milashenko.

“Oleme seadnud endale eesmärgiks, et Bolt Market’ist tellitud kaup jõuaks kliendini 15 minuti jooksul. Kuna me alles alustame teenuse testimist ja poodide arv on väike, saame esialgu niivõrd kiiret kojuvedu tagada poest kuni viie kilomeetri raadiuses tehtavatele tellimustele. Kui poode tuleb juurde ja tekib ühtlasem katvus, väheneb kohaletoomise aeg ka teistes piirkondades,” täpsustas Milashenko.

Hetkel saab Bolt Market’ist tellida toidukaupasid ligi 2000 müügiartikli seast. Uusi tooteid lisandub rakendusse pidevalt ja täieneb ka muude esmatarbekaupade valik. Samuti laiendab Bolt Market lähiajal piirkondi, kuhu saab kaupu tellida. “Hetkel tegutseb Tallinnas kolm ja Tartus üks pimepood. Et tagada võimalikult lai kaubavalik ja kiire kojuvedu, tahame poodide arvu lähikuudel oluliselt suurendada,” ütles Milashenko.

Toidukaupade tellimiseks tuleb telefoni laadida Bolt Food rakendus, kust näeb valikus olevaid kaupu. Enne tellimuse kinnitamist näitab rakendus tellimuse hinda ja eeldatavat kojutoomise aega. Tellimuse eest maksmiseks peab sisestama rakendusse oma pangakaardi andmed.

