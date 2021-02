Eestis Prisma, Selveri, Rimi, Maxima, Coopi ja Comarketi poodides toodangut müüv Baltikumi juhtiv munatootja Balticovo teatas, et läheb üle puurivabale munatootmisele ning on alustanud väga kindlat teekonda munakanade heaolu parandamise suunas. Läti ettevõte on esimene Balti riikides, kes on alustanud taolist üleminekut ning on seeläbi teerajaja ka teistele munatootjatele.

Uuele süsteemile üleminemiseks ning kanade puurispidamisest loobumiseks plaanib Balticovo järgneva viie aasta jooksul munatootmisse investeerida 30 miljonit eurot. Lisaks teeb ettevõte muid keskkonnateadlikke samme, et tagada jätkusuutlik tegutsemisviis. See hõlmab näiteks keskkonnasäästlikult toodetud pakendite kasutamist ning jäätmetest biogaasi tootmist.

Balticovo juhatuse esimehe Vladimir Mkhitaryani sõnul tõuseb nõudlus puurivabade kanade munade vastu järgnevatel aastatel veelgi ning Leedu ja Eesti jaemüüjad kui ka tarbijad on näidanud üles aina suurenevat huvi puurivaba munatootmise vastu. “Kogu baltikumis levinud suund lõpetada puurimunade tootmine, on veel üks tõestus selle kohta, et tulevik on puurivaba,” lisas Mkhitaryan.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, kes tegeleb Eestis aktiivselt kanade heaolu parandamisega, leiab, et see otsus on tõeliselt suur võit loomadele. “See loomasõbralik suund on väga suur edasiminek nii farmides peetavate kanade heaolu kui ka vastutustundliku ettevõtluse osas üldiselt. Kindlasti on nii suure ettevõtte samm eeskujuks ka meie kodumaistele ettevõtjatele ja Balticovo otsuse mõju saab näha kõigis kanamunadega seonduvates valdkondades üle Baltikumi,” sõnas Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik.

