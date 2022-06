Läinud nädalal avati Tiskreojal, Tallinna ja Harku valla piiril moodne skeitpark, mis koos juba valminud korvpalliväljaku, vabaõhujõusaali ning laste mänguväljakuga moodustab tervikliku kompleksi.

„Oleme ikka oma arenduste juurde ka laste mänguväljakud ja spordiplatsid rajanud,“ ütles avamisel kinnisvaraarendaja Invego OÜ juht Kristjan-Thor Vähi.

Avamist juhtis särav Sandra Raju. Vihmase ilma kiuste oli kohal omajagu huvilisi, kes said end proovile panna nii orienteerumisrajal kui ka tõukerattakoolitusel ning pannkookidega maiustada.

Tiskreoja on enam kui 500 koduga peresõbralik uus elurajoon Harku vallas Tallinna piiril, kus on rohkelt võimalusi nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

OÜ Invego on Eesti juhtivaid kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid, mis on Tallinnas ja selle lähiümbruses viimastel aastatel rajanud kokku üle 1100 kodu ning enam kui 24 000 m2 äripindu. Praegu arendamisel olevatest projektidest on peale Tiskreoja tuntumad Luccaranna ja Uus-Järveküla elurajoon.