Puhkuse planeerimine kogu perele on väga ülesanneterikas ning kui peres on rohkem kui kaks liiget, saab sellest pea mission impossible, mis paneb pea valutama ka kõige vilunumal reisijal. Reisiplaneerimine algab sihtkohtade määramisega ning seda kas kodu- või välismaiselt. Kodumaal rännates saab lihtsamaks valikuks riigialade valimine. Näiteks sobib suviseks perereisiks kindlasti Lõuna-Eesti avastamine.

Järgmine reisikomponent on liikumisvahendi valimine. Kui perega liigub koos rohkem kui üks leibkond, võiks tulla valikute alla autorent. Täpsemat infot hindade ja teenuste kohta saad aadressilt aaarent.ee.

Miks sobib just autorent kõige paremaks sõiduvalikuks kogu perele? Vastuseid on mitu.

a) Suur sõiduk – kui peres on rohkem kui viis liiget, tuleks valida mugavaks reisivahendiks mõni suurem buss või seitsmekohaline sõiduauto. Igal pereliikmel on oma pagas ning just sel põhjusel on parim valik suure pagasiruumiga sõiduk. Autorendifirmad pakuvad oma tavavalikus tavaliselt 12-kohalisi busse, kuhu mahub 12 reisijat ning kõigi pagasid.

b) Pikad vahemaad – ühe koha peal istumine võib mõjuda kõigile reisijatele valulikult ning kohutavalt ebameeldivalt. Seepärast peaks olema igal reisijal piisavalt ruumi istumiseks, asjade hoiustamiseks ning sirutamiseks.

c) Ainult rendiks – kui pere elab linnas ning igapäevane liikumisviis punktist A punkti B on ühistransport, ei teki vajadust autot omada. Kuigi tegemist on mugavusega seotud hüvega peres, jääb selline asi tavaliselt rahaliste võimaluste taha. Auto tavaülalpidamine ning soetamine on siiski kallis lõbu ning vajadusel autoga reisimiseks on ideaalne võimalus autorent. Pärast reisi lõppu saab auto tagastada rendile andjale ning muid pikaajalisi kohustusi ei teki.

Millised on parimad sihtkohad peredele autoga reisimiseks?

Erinevatel aastaaegadel tekivad populaarsusega seotud sihtkohad tänu ligipääsetavusele ning õhkkonnale, mis tol aastaajal pakkuda on.

Talvel on eestlaste lemmik puhkamiskoht Kesk- ning Lõuna-Eesti. Suusatamiseks mõeldud sihtkohad meelitavad turiste ja peresid nii suurlinnadest kui ka väikestest maakohtadest. Talvel eelistavad eestlased minna peredega kuurortidesse ning lumespordi eesmärgil tuleb kaasa võtta ka kogu pere suusavarustus, mis väikeautosse väga lihtsalt ei mahu. Autorendifirmad pakuvad nii busse kui ka suusaboksidega sõiduautosid.

Kevadel ootab enim turiste Kesk- ja Ida-Eesti. Saabuva kevade hõng jõuab Eestisse juba märtsis ning lume sulamisega paljanduvad paljud looduskaitse all paiknevad vaatamisväärsused ning looduskaunid kohad. Kevadine linnuvaatlus koos perega on muutunud väga popiks tegevuseks ning sel puhul sõidetakse Lääne-Eestisse.

Suvi meelitab pered puhkust veetma saartel. Eesti suurimad saared paiknevad Lääne-Eestis ning seal toimuvad ka suurüritused, mis on mõeldud nii paaridele kui ka peredele. Merest ümbritsetud saared pakuvad nii meelelahutust kui ka rannaaega, mida naudivad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Sõprade ja perega saartele suundudes tuleb kaasa võtta pea pool elamist ning selleks saab taas rentida lühiajaliselt kas bussi või isegi karavanauto.

Sügisel on reisimine väga harv ning kuna koolid alustavad tööd, siis on peredel reisimine piiratud. Suundutakse linnast välja vanavanemate juurde külla. Jõuluks kojusõit on samuti üks etemaid põhjuseid perega linnast lahkumiseks.

Parimad rendiauto valikud perepuhkuseks:

a) maastur (5–7 reisijat),

b) buss (kuni 12 reisijat),

c) Avant-versioon (5 reisijat),

d) sedaan (vähem kui 5 reisijat).

Maasturi valikul kaaluvad plussid miinused üle. Kuna maasturid on ehitatud suurte koormuste kandmiseks ning keerulistest kohtadest läbipääsemiseks, saab suunduda perega kuhu iganes. Siiski tuleks autorendifirma teenindajalt paluda kõige paremat pakkumist, sest suure kütusekulu tõttu tekivad ülemäärased kulutused, kui kütuseliitri kulu 100 km kohta on küllaltki kõrge. Sel puhul ei ole tegemist enam odava liikumisvõimalusega ning mida enam on autol võimsust, seda suurem on tõenäosus, et soodsam oleks tulnud valida mõni väiksem masin. Maasturitel on tavaliselt võimalus seitsme koha loomiseks, mis tähendab, et reisile saab kaasa võtta näiteks ka vanavanemad.

Kõigil reisijatel on piisavalt ruumi, kuid pagasi hoiustamiseks hakkab ruutmeetreid nappima.

Buss on ideaalne valik suurtele seltskondadele ning suurtele peredele (näiteks paljulapselistele peredele). Bussi on võimalik rentida mitmes erinevas suuruses ning kui tegemist on vaid kolmeliikmelise perega, saab kolmekohalise bussi tagaruumi kasutada magamiseks.

Matkama sõitmiseks on buss ideaalne, sest kogu varustus, mis tuleb ööbimiseks ning söögitegemiseks kaasa võtta, mahub kenasti bussi ära. Bussid on samuti vähenõudlikud ning kütusekulu on meeldivalt madal. Siiski ei tohiks üle koormata kaalunormi ning talvistes tingimustes on mägede piirkondades bussiga raskem hakkama saada kui maasturiga.

Avant-versiooniga masinad ehk universaalid oma pika kereehitusega on turismisaitidel võitnud hulga auhindu, seda kui ideaalne masin perega puhkusele sõitmiseks. Enam ei sõltu sihtkoht ja sõidumasin aastaajast ning neljaveolise variandi puhul on lausa lust lumistel teedel sõita. Universaalkerega autodesse mahub ära viis sõitjat ning kõikvõimalik pagas, mida pere peab endaga kaasa võtma.

Uuemad sedaanid on ehitatud nii, et reisijatel on piisavalt ruumi enda mugavalt tundmiseks ning samas mahutab pagasnik piisavalt varustust, mida on vaja puhkuse tarbeks kodunt kaasa võtta. Sedaani ei saa siiski kasutada magamisasemena, nagu seda saab teha universaali puhul.