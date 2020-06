Tänasest avanes „Ole Eestis“ virtuaalne teejuht, mis pakub kodumaal puhata soovivatele peredele, armunud paaridele ja sõpruskondadele välja igas maakonnas kolm erineva pikkusega automatka marsruuti.

Automatkad on valminud Eesti suurima kütusefirma Olerex eestvedamisel, Harjumaa maakonna marsruute aitas toimetada ja kohendas Harjumaa turismiinfokeskus.

Harjumaal nagu ka teistes maakondades on planeeritud kolm erinevat teekonda, mille vahel reisiseltskond saab valida. Esimene neist on läbitav orienteeruvalt poole päevaga, teine ühe päevaga ning kolmas paari päevaga. Tegu on hinnanguga, sest kohas, kus üks pere veedab veerand tundi, võib leida teine pere väärtuslikku avastamist mitmeks tunniks. Automatkade trajektooridele pandi ühtekokku ligi 200 Eestimaa paika, teiste seas looduse meistriteoseid, soo- ja matkaradu, ujumiskohti, arhitektuuripärleid, heas mõttes kiiksuga külakohti ja legendide sünnipaiku.

Harjumaa poolepäevane automatk kestab 94 km, päevane 93 km ja kahepäevane 207 km. Kahepäevane matk sisaldab järgmisi sihtpunkte: Muuga kabelikivi, Anija mõis, Juminda tipp, Pikanõmme matkarada, Hara sadam, Nelijärve, Kõrvemaa discgolfirajad ja Kiiu torn. Automatk algab Viimsi Olerexist ja põikab läbi ka Jõelähtme tanklast.

“Meie soov on anda inspiratsiooni ja tutvustada põnevaid paiku,” selgitas kampaania ellukutsuja, Olerexi tegevjuht Piret Miller. “Automatkadesse tuleb suhtuda loominguliselt – võib liikuda soovitatud trajektooril, võib noppida endale meelepäraseid punkte või kombineerida mitut maakonda, peaasi, et reisiseltskonnal oleks lõbus, inimesed näeksid erilisi paiku ja kogeksid emotsioone, mida tavaliselt pakub reis mõnda teise kultuuri- või loodusruumi,” rääkis Miller. “Isegi lähem kodukant võib pakkuda üllatusi. Meie matkad annavad kasulikke vihjeid, aga vastu palume reisijatelt, et nad suhtuksid kõigisse paikadesse ja kohalikesse inimestesse hoolivalt.”

Kuna automatk kätkeb endas kulusid, saavad reisimängust osavõtjad koguda iga maakonna Olerexi tanklates virtuaalseid templeid ning võita erinevaid auhindu. Peaauhindu on kokku kolm, sest täpselt kolm reisimängust osavõtjat võidab terveks aastaks kütusevaru.

Automatkad leiab kahes keeles (eesti ja vene) siit.