19. veebruaril kogunes Anija mõisa ait-sündmuskeskusesse üle kaheksakümne külalise, et tähistada Mati Kaalu valimist Harjumaa aukodanikuks. Kuna asjaosaline ise oli 15. veebruaril sõitnud Tansaaniasse safarigiidi tööd tegema, tänas ta kohaletulnuid videopildi vahendusel, teenetemärgi võttis vastu tema nimel abikaasa Virve Kaal.

Andres Tohver: Te olete elanud aastakümneid oma karismaatilise mehe varjus. Mis tunne see on olnud?

Virve Kaal: Ma ei oskagi öelda, kas see on olnud mulle mingiks takistuseks. Ma olen tema jaoks olnud olemas, ma olen saanud tema kõrvalt teha, mis mind huvitab. Mul on olnud õnnelik elu.

Aga kuivõrd palju loomaaed on tulnud koju kaasa?

Väga palju. Neid hetki on olnud üpris palju, kus mingisuguse koduse tegevuse juures ma märkan seda, et abikaasa mõtted on ikka loomaaias. Tuleb mõni repliik selle kohta, et oi, nüüd ta leidis lahenduse mingisugusele probleemile. Ma saan aru, et ta on mõtetega oma töö, oma loomaaia, oma loomade juures.

Kui ta 1968. aastal sinna tööle läks, kas te oskasite aimata, et sellest kujuneb säärane 48 aasta pikkune epopöa?

Ei, kaugeltki mitte, üldsegi mitte. Sel ajal olid mõtted hoopis teistsugused, aga see on mulle aastatega omaseks saanud. Ma olen ennast tema kõrval hästi tundnud.

Mis on muutunud alates 2016. aasta suvest, kui ta loomaaias direktorina enam ei tööta?

Ta on muutunud rahulikumaks, ta on muutunud kodusemaks, aga tema huvid, see, mida ta jälgib maailma meedias, on endiselt need, mis on olnud temale eluaeg tähtsad.

Kui Mati Kaal läheb giidina Tansaaniasse safarile või Botswana metsikusse loodusesse, kas teie süda sees ei kripelda?

Mis mõttes ta peaks kripeldama? Ühel korral ma käisin temaga kaasas. Ma nägin, mis seal toimub. Päris võõras see mulle ei olnud, sest seda on ka filmidest nähtud. See oli tore. Ma tean nüüd, mismoodi need reisid kulgevad ja ma saan aru, kuidas ta neid naudib.

Mis kuupäeval Mati jälle Eestisse tagasi jõuab?

Ta peaks jõudma 26. veebruaril tagasi Eestisse.

Ja järgmine minek on?

Järgmine minek on alles sügisel. Aprilli reis jääb sellel aastal ära. Mati on ääretult hea inimene. Ta on mõtetega väga palju oma töö, oma loomade, oma huvide juures, kuid ma tunnen, et ta kunagi ei ole unustanud mind ja meie poja armast peret.

Et safaril olles helistab ta koju ja küsib, kuidas läheb?

Jah, peaaegu iga päev. Tähelepanu on mul alati olnud ja ka tänusõnu.

Harjumaa aukodanikud:

2009 – Eri Klas

2010 – Johannes Tõrs

2011 – Jaan Manitski

2012 – Juhan Särgava

2013 – Gerd Kanter

2014 – Andres Põder

2015 – Veljo Tormis

2016 – Siim Kallas

2017 – Toomas Tõnise

2018 – Merike Martinson

2019 – Arvo Pärt

2020 – Mati Kaal