Kevadel hakkab päike iga päevaga üha rohkem tuppa paistma. Aknad tunduvad järsku palju mustemad kui nad veel paar nädalat tagasi olid, diivanilt paistavad välja plekid ning tolmu keerutab toas liikudes rohkem üles kui seal iial varem üldse olnud on.

Aeg on kevadiseks suurpuhastuseks küps. Kust alustada? Ära kiirusta! Sa ei pea tegema kevadpuhastust ühe nädalavahetusega, veel vähem ühe päevaga. Mõtle enne alustamist, kas tahad koristada tuba toa haaval või teed korda kõik riided, siis aknad, siis kapid, vaibad, uksed ja uksepiidad.

Riided korda

Alusta näiteks riiete sorteerimisest. Talveriided kastidesse, kevad-suvised riided ja jalanõud otsi välja. Lastele väikseks jäänud riided sugulastele-tuttavatele kottidesse või kuskile kogumispunkti viimiseks.

Puhtaid ja korralikke väikseks jäänud või lihtsalt niisama seisvaid rõivaid saab poetada ka riidekonteineritesse paljude poodide juures. Kes viitsib ja jaksab tegeleda, saab muidugi riideid müüa ka mitmetes Facebooki gruppides; või siis veel parem, annetada Ukraina sõjapõgenikele, viies need Uuskasutuskeskusesse Tallinnas Punane tänav 50.

Need mustad aknad

Võta järgmiseks ette aknad. Need on talve jooksul kõige rohkem mustust kogunud. Aknapesuks vali tuulevaikne ja veidi sombusem ilm. Tuul kuivatab akna liiga ruttu ja sinu aknapesu peab käima kogu aeg tuulega võidu, et aknad triibuliseks ei jääks. Päikeselisel päeval on aga sul oma töötulemust raskem hinnata.

Pese mõlemalt poolt ja kasuta kas spetsiaalseid aknapesuvahendeid või koduseid isetehtud retsepte, mis on lisaks rahakotisõbralikkusele ka loodusele paremad. Spetsiaalset aknapesuvahendit on oht aknale üleliia pihustada ja see teeb akna läikivaks. Peale selle on keemilise aine kokteili raskem lõplikult aknalt eemaldada ning aknale jäänud puhastusaine võtab mustuse uuesti paremini külge. Nii määrduvad su aknad kiiremini uuesti.

Kõige lihtsam on pesuvette segada veidi äädikat, võid ka panna kaks osa vett ja ühe osa äädikat. Piserda segu aknale ja puhasta.

Eemalda enne akende pesu kardinad ning pese. Kuivatamiseks piisab tihti niiske kardina uuesti ülesriputamisest, nii väldid ka tüütut triikimist.

Äädikas aitab eemaldada ka juba end mugavalt sisse sättinud vanad rasvaplekid.

Plastist ribakardinad saad kõige lihtsamini puhtaks aurutiga ning mikrofiiberlapiga. Paljud võtavad need eest ära ja pesevad vannis aga see jääb siiski koristaja enda otsustada, millised kardinad tal on ja kuidas vastu peavad. Pole mõtet liiga tuhinasse sattuda, et lõpuks on vaja uued kardinad tellida.

Järgmiseks käi üle uksed ja uksepiidad ning seinad uste ümber. Eriti väikeste lastega majapidamistes võivad need pisikesi musti sõrmejälgi täis olla.

Kangaste puhastamine

Klopi ja puhasta vaibad, väiksemad kaltsuvaibad mahuvad tihti ka pesumasinasse, kus neid saab õrnema programmiga hõlpsalt pesta. Samuti saab pesumasinas pesta mõnede diivanite katteid.

Juhul, kui sinu diivanikatteid eemaldada ei saa, on väga hea lahendus rentida, või miks mitte osta aurumasin, mis puhastab ja värskendab nii su diivani, voodimadratsi kui ka suuremad vaibad.

Pese kõik tekid, padjad ning pleedid nendel toodud juhiste järgi, kui neid pesta ei tohi, vii need keemilisse puhastusse.

Vannituba ja vuugivahed

Vannitoas käi lisaks tavapärasele koristamisele üle ka vuugivahed. Tumedaks tõmbunud vuukide puhul võid kasutada ka juba mainitud aurutit või siis veidi soodat. Sooda valgendab ja õrnalt võid ka vuuki hõõruda, aga ole ettevaatlik, sest sooda on ikkagi üpris abrasiivne.

Seinaplaadid, kraanid ning dušiotsikud saad läikima õrna äädikalahusega. Kui dušiotsik on katlakivi täis ning surve pole enam endine, kuna augud on ummistunud, võid selle ka natukeseks ajaks äädikavee lahusesse likku panna.

Määrdunud köök

Köögis käi üle kõik kapid, tõsta asjad välja, pese kappide sisemus ning vaata üle kõik kuivainete säilivuskuupäevad. Kapiuksed ning -pealsed pese, ning kel kappide peale paberid laotatud, siis vaheta need uute vastu. Jällegi võid kasutada selleks mõeldud kodukeemiat või siis segu soodast ja äädikast.

Soodaga saad tõrksamatest plekkidest lahti hõõrudes (ole ettevaatlik pindadega, mida sooda võib kraapida) ning äädikas aitab eemaldada ka juba end mugavalt sisse sättinud vanad rasvaplekid.

Äädikas sobib suurepäraselt ka veekeetja või kohvimasina katlakivieemaldajaks. Kiirkeetjas lisa keeduvette äädikas ning lase, kaas lahti, sel veidi aega keeda, pole vaja poest mingit spetsiaalset katlakivieemaldajat osta. Mõned külmkapiriiulid ja -kastid võid ka paari haaval nõudepesumasinast kuuma programmiga läbi lasta. Aitab bakterite leviku vastu hästi.

Külmkapi seinad puhasta õrna äädikalahusega, see eemaldab ka kappi jäänud lõhnad.

Puhtas kodus on mõnus olla. Too tuppa vaasidesse lilled ja naudi.