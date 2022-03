Uue ilmakodaniku saabumine on väga oluline sündmus, milleks tuleb ka valmistuda. Selleks, et sinul ja sinu beebil oleks kõik vajalik olemas, tasub juba enne sündi mõned asjad ära osta. Oleme pannud kokku nimekirja asjadest, mis peaksid sul kindlasti olemas olema.

Käru ja turvatool

Käru ja turvatool on ühed olulisemad ja kulukamad esemed, mida soetada. Mugav käru on vajalik selleks, et saaksid lapsega ringi liikuda, jalutamas käia ja looduses aega veeta. Turvatool on vajalik aga selleks, kui soovid koos beebiga kuhugi autoga minna. Kõik lastele mõeldud turvatoolid tagavad selle, et nad oleksid autosse turvaliselt paigutatud. Selleks et sinu laps oleks turvaliselt kogu autosõidu aja, vali turvatool, mis on kvaliteetne, turvaline ja vastupidav. Erinevad turvatoolid on mõeldud erinevas vanuses, kaalus ja pikkuses lastele.

Oluline on valida just selline turvatool, mis on mõeldud vastsündinud beebile või siis täpselt lapse vanuse järgi. Teine oluline asi, millele tähelepanu pöörata, on kinnitused. Isofix kinnitusega turvatoolid on ehk kõige mugavam valik, kuid neid saab kinnitada ka turvavööga.

Kui käru ja turvatool on olemas, siis võib lapsega minna avastama kauneid Eestimaa matkaradasid.

Beebivoodi

Beebivoodi, madrats ja voodilinad on vajalikud sinu lapse hea une jaoks. Soeta selline beebivoodi, mis sulle meeldib ja mis sobib sinu magamistuppa või tulevasse lastetuppa. Kõige pisematele sobib võrevoodi, neid on võimalik osta nii puidust kui ka teistest materjalidest.

Soeta just sellises stiilis voodi, nagu armastad. Voodilinade ja madratsi valikul soovitame eelistada naturaalseid materjale, mis on pehmed ja hea hingavusega.

Riided

Riietest ei saa üle ega ümber ja neid läheb vaja palju! Oluline on aga meeles pidada, et laps kasvab kiiresti, seega ei tasu osta väga palju uusi ja kalleid riideid. Proovi leida võimalus, kuidas saad soetada kasutatud riideid, ehk on sul sugulasi või häid tuttavaid, kes saavad sulle anda oma lasteriided. Soeta poest korralikud ja soojad talveriided ning mõned üksikud bodid või teised lasteriided, mida vajad.

Mähkimiseks vajalik

Kõige olulisemad on mähkmed – olemas on nii ühekordsed kui ka korduvkasutatavad mähkmed. Eelista viimaseid juhul, kui soovid elada võimalikult jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult. Kui aga korduvkasutatavad mähkmed ei ole sinu jaoks, siis soeta ühekordsed. Neidki on võimalik osta selliseid, mis on keskkonnasõbralikumad kui mõned teised. Hea on ka see, kui sul on olemas eraldi mähkimisalus või -laud. See muudab mähkimise mitu korda lihtsamaks ja mugavamaks.

Vannitarbed

Selleks et sul oleks mugav last vannitada, soeta lastevann, mida on hea vannitoas kasutada. Lisaks vannile vajad ka pesutarbeid, beebidele on mõeldud eraldi tarbed, mis on head nende õrna naha jaoks. Kui kasutad kosmeetikat, siis eelista tooteid, mis on puhtamate koostisosadega. Lisaks vannile osta beebidele mõeldud vannirätikud, millega last pärast vannis käimist kuivatada.

Need on mõned asjad, mis võiksid sul kodus olemas olla, kuid kindlasti ei ole see lõplik nimekiri. Mõtle läbi, mida sa veel vajad ja soeta kõik, mis heaks arvad.