Raasiku vallavalitsus korraldas hanke Aruküla Rukkilille lasteaia küttesüsteemi rekonstrueerimiseks ja juurdeehituse tegemiseks – kolmest hinnapakkumisest soodsaima tegi OÜ Tesron Ehitus, küsides 1 079 606 eurot.

Vallavanem Andre Sepp ütles, et lähipäevil on kavas ehitajaga leping sõlmida. Ehitus peaks algama sel kuul ning kavandatud tööd lõppema novembris.

Aruküla nõukogudeaegse tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaiahoone on U-kujuline, selle kaks tiiba on kahekordsed, keskmine osa ühekordne. Juurdeehituse käigus ehitatakse ühekordsele osale peale teine korrus, esimene korrus ehitatakse ümber, remonditakse hoone üks tiib ning rekonstrueeritakse küttesüsteem.

Juurdeehitatava osa hoovi rajatakse trepikoda esimese ja teise korruse ühendamiseks. Liikumisraskustega inimeste jaoks paigaldatakse uude trepikotta platvormtõstuk. Uue osa teise korruse ruumid ühendatakse ka praeguste teise korruse ruumidega. Lasteaed saab juurdeehitusega uue aula-spordisaali, praegune aula ehitatakse ümber ning sinna tuleb erivajadustega laste rühm kuni 12 lapsele. Praegune muusikaklass ja õpetajate tuba ehitatakse ümber rühmaks kuni 24 lapsele, sinna kavandatakse sõimerühm.

Uus suur saal, mida saab kasutada nii aktuste pidamiseks kui sporditegevusteks, tuleb juurdeehituse teisele korrusele. Saali saab vajadusel helikindla lükandseina abil jagada kaheks. Samale korrusele rajatakse ka muusikaklass, õpetajate tuba, logopeediruum, sanitaarruumid ja panipaigad.

Laiendatava osa sissepääsu kohale on projekteeritud varikatus ning fassaadile paigaldatakse lasteaia silt analoogse suuruse ja kirjatüübiga nagu on lasteaia kõrval asuval Aruküla koolimajal. Projektis on laiendatava osa välisfassaad kollane ning selle kõrvaltiivad osaliselt rohelised.

Juulikuus on Aruküla lasteaed kinni, töötajad on kollektiivpuhkusel, soovijaile on avatud suvine valverühm Raasiku lasteaias. Aruküla lasteaia küttesüsteemi renoveerimine ja juurdeehituse tegemine oli esialgu kavas möödunud aastal, kuid koroonakriisi tõttu võttis vallavolikogu mullu vastu negatiivse lisaeelarve ning lasteaia juurdeehitus lükati edasi. Tänavuses eelarves kavandati Rukkilille juurdeehitusele ja küttesüsteemi rekonstrueerimisele 1,2 miljonit eurot, selleks võetakse laenu.