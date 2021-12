See on lihtne! Usalda VEGAN märgistusega tooteid või kontrolli toodete koostisosi. Kui leiad toote koostisosade nimekirjast karmiini, kilptäi ekstrakti, Natural Red 4 või C.l. 75470, saad selle ostmata jätta.

Ainuüksi mõte surnud putukatest kosmeetikatoodetes on õõvastav, lisaks on karmiin ka tuntud kui allergiliste reaktsioonide põhjustaja ja mõnedele inimestele ka anafülaktilise šoki vallandaja.

Alternatiivina kemikaalidele võidakse teda töödelda ka loomsete ainetega nagu munavalge, kalaliim ja želatiin. Kuid loomadest hoolivale inimesele pole see sugugi sobilik alternatiiv.

Karmiin on punane pigment, mida toodetakse enamasti purustatud emastest kilptäidest, töödeldes neid erinevate kemikaalidega: ammooniumi, naatriumkarbonaadi ja alumiiniumiga. Vajadusel lisatakse ohtlikest kemikaalidest ka tinakloriidi ja booraksit. Seega võib karmiin sisaldada erinevaid ühendeid, mis ei tohiks ka väikeses koguses inimese kehasse sattuda.

