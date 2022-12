Lõputu tunglemine kaubanduskeskustes, otsides viimase hetke jõulukingitusi, paljude sugulaste külastamine ning oma aja planeerimine võtavad energiavarudest suure tüki. Mida teha, et jõulustress ei saaks põue pugeda ja pühad mööduksid stressivabalt?

Jõulupühad on ühtlasi rahuaeg, kuid ometi leiavad inimesed end tihti erinevatest stressiolukordadest ringi sagimas, avastades, et kõigega õigeaegselt valmis saamiseks on päevas liiga vähe tunde.

Selle möllu sees ei tohi ära unustada iseennast, pühadetunne saab alguse südamest.

Planeeri aega

Võta enda jaoks aega ja tee nimekirjad tegevustest, mis soovid enne jõule ära teha, kellele ja mis laadi kingitusi teha soovid ning kuhu pühade ajal kindlasti jõuda tahad. See annab võimaluse enne kodust välja tõttamist teha eeltööd ja mõelda, milliseid poode külastama peaksid. Samuti aitab see säästa raha emotsiooniostude arvelt. Mida vähem planeerime, seda rohkem lükkame edasi. Mida rohkem lükkame edasi, seda kiiremini kaob motivatsioon üldse teha.

„Suure motivatsioonipuuduse korral on kasuks edasi lükatud ülesannete kalendrisse lisamine. Tõenäosus, et ülesanne saab alustatud ja loodetavasti ka lõpetatud, kui meil on selle tegemiseks ajaline määratlus, on kõvasti suurem kui muidu,“ annab psühholoog Rebecca Põldma nõu.

Kui nimekirjade ja tabelite tegemine ei ole sinu tugevaim külg, siis kaasa abilisi ja koostage perega ühiselt nädalaplaan! Tehke mõned kingitused mitme peale, pakkige üheskoos. Mis kõige olulisem, proovi ennast mitte ära koormata kõike üksi tehes. Kõik ei pea olema nii täiuslik, kui filmides näib. Jõuluajast peab eelkõige rõõmu tundma!

Kingi asjade asemel emotsioone

Kingituste ostlemise osa võib hoopiski vahele jätta. Oluline ei ole ju see, kes saab rohkem asju, vaid see, mis emotsiooniga jõuluaeg vastu võetakse ja mööda saadetakse. Poeta kingikotti mõni asi, mille valmistamisse oled pannud oma südame ja aja.

Lähedastega koos veedetud aeg on väärtuslik ja head emotsioonid vähendavad stressitaset tunduvalt. Üheskoos saab ette võtta talvise metsapikniku või minna koos muuseumisse, käia mõnes õpitoas, annetades oma aega varjupaigale või hoopis üheskoos kokata, et jõuluõhtul rahulikult teineteise seltskonda nautida.

Märka lapse emotsioone ja arvesta teismelisega

Pühad on lastele enamasti ikkagi positiivsete emotsioonide aeg. Olenemata sellest, millised on traditsioonid peres, on jõuluaeg lapse jaoks seotud perekondliku koosviibimise, vanavanemate ning teiste sugulaste ja muidugi ka jõuluvanaga. Emotsioonide ülekülluse vältimiseks on oluline säilitada selle kõige kõrval ka lapse igapäevast rutiini.

„Rõhku tuleks panna sellele, et säiliksid vastavalt lapse vanusele olulised igapäevased tegevused: lõunauinak, jalutuskäik, mõned igapäevased kohustused ning õhtune unerutiin. See aitab leevendada pühademeeleolust tavaellu naasmist,” soovitab Rebecca Põldma.

Noorte ja teismeliste puhul, mil sugulastele külla sõitmine võib-olla enam nii meele järgi ei ole, tuleb kasuks ka nende kaasamine plaanidesse – kuidas lahendada transport, mida lauale panna ning miks mitte ka noorukil endal lasta mõni osa jõululauast valmistada. See kõik lisab elevust ning vähendab trotsi pika pühadeperioodi ees.

Tunne lähedastest rõõmu! Foto S-B-Vonlanhten

„Oluline on lasta noorel samuti säilitada enda rutiini, mitte lukustada noort vaimselt jõululauda, kohustusega suhelda. Noorukil on oluline igal ajal aastast ka iseseisvus ning võimalus suhelda sõpradega, kasvõi lihtsalt telefoni teel. Pühad ei tohiks olla noore jaoks kohustus viibida pere ja sugulastega, vaid võimalus seda teha,“ lisab Rebecca.

Ka lemmikloomad tajuvad stressi

Nii nagu inimesi on ka koeri erinevaid. Mõned inimesed taluvad jõulumöllu aega rahulikult, teised sagivad nagu oravad rattas. Koerad on väga tundlikud ja kindlasti mõjub neile nende omanike käitumine. Nad tunnetavad, kui nende omanik on mures, haige, pahas või rõõmsas tujus aastaringselt.

Kõige suuremaks probleemiks paljudele koertele on siiski ilutulestikud ja üleliigne paugutamine. Omanikud peaksid vältima koerte kaasa võtmist kohtadesse, kus on teada, et tulemas on raketisadu. „Paugutamisest saadud stressist väljatulek nõuab kohutavalt palju tööd ja on koeri, kes jäävadki pauguaraks peale esimest ebameeldivat kogemust,“ räägib koertekoolitaja Sirje Vets.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et neljajalgseid sõpru nende mao jaoks võõra toiduga jõuluajal kostitada ei tohiks. See võib tekitada ägedaid põletikke soolestikus , mis on samuti üheks stressiallikaks.

„Mis puutub koera kaasamisest erinevatesse jõuluüritustesse, siis on ju muidugi koeral hea meel, kui ta koos pererahvaga aega veeta saab, aga kuna kõik koerad on erinevad, siis peaksid omanikud kindlasti teadma, kas nende lemmikule sobib, kui nad lähevad temaga näiteks jõuluturule või mõnele teisele lärmakale üritusele,“ tuletab Sirje meelde.