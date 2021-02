Praegune külm aastaaeg on viirushaiguste levimiseks äärmiselt soodne – erinevad haigustekitajad varitsevad meid igapäevaselt. Südameapteegi proviisor Külli Teder annab nõu, kuidas turgutada oma immuunsüsteemi, et viiruste hooaeg tervena üle elada.

Viiruste levikuks ja paljunemiseks sobivaim keskkond on külm ja niiske – just selline nagu meie tänane ilm väljas. Viiruste levimisele aitab kaasa ka siseruumides lähestikku koos olemine, sest haigustekitajad kanduvad inimeselt inimesele piisknakkusena näiteks aevastamisel ja köhimisel. Paraku saab haigust edasi anda ka enese teadmata, sest inimene võib olla nakkusohtlik juba mõned päevad enne sümptomite ilmnemist. Samuti võib nakkuse saada saastunud pinda ja seejärel oma nägu katsudes.

Iga apteeker teab, et viirushaiguste vältimiseks tuleb tekitada endale mõned lihtsad harjumused. Nendeks on sage käte pesemine või desinfitseerimine, ning oma suu, nina ja silmade katsumisest hoidumine. Siseruumides tuleks oma suu ja nina katta ning vältida tuleks lähikontakte teiste inimestega – hoida vahet, mitte kätelda ega kallistada.

Igasuguse haiguse vältimises on olulisel kohal organismi enda immuunsüsteem. Mida paremini organismi kaitsesüsteemid töötavad, seda tervem on inimene. Seega ei tohi unustada, et tervist aitavad hoida korralik puhkus ja piisav uni, tasakaalustatud toitumine, piisaval hulgal vedeliku tarbimine, alkoholi ja tubakatoodete vältimine, stressi vähendamine, värskes õhus liikumine ning esimeste haigusnähtude ilmnedes kodus püsimine ja puhkamine.

Paljud apteekrid kasutavad enda tervise hoidmiseks ning viirushaigustesse nakatumise vähendamiseks lisaks maskidele-kinnastele ka spetsiaalseid ninaspreisid ja imemistablette.

Kuna tavaliselt tungivad viirused organismi nina kaudu, siis sobib nina puhastamiseks või loputamiseks isotooniline merevesi või füsioloogiline lahus. Samuti võib haigestumist vähendada viiruseid isoleerivate ninapihustite kasutamine. Need takistavad viiruste kleepumist nina limaskestale, vähendavad seeläbi viiruste sissetungi rakku ja selle edasi levimist. Uuringutes on leitud, et selliste ninaspreide kasutamine võib lühendada ka haiguse kestust.

Haigustekitajad võivad organismi tungida ka suu kaudu. Seetõttu saab nakatumise riski vähendada taimse toimeainekompleksiga losengide ehk imemistablettide kasutamisega. Nende abil tekitatakse suu, kurgu ja neelu limaskestadele kaitsev kiht, mis takistab haigustekitajate sisenemist, paljunemist ja edasist levikut. Imemistablettidest saab abi ka esimeste haigustunnuste tekkimisel. Võimalike koostoimete vältimiseks tuleb teiste suukaudsete ravimitega kasutamisel hoida vähemalt neljatunnist vahet.

On leitud, et D-vitamiini vähesus organismis tõstab riski haigestuda mitmetesse erinevatesse haigustesse. Samuti võib suureneda tõenäosus langeda depressiooni. Seega peaks vähemalt talvisel ajal D-vitamiini juurde võtma, et rõõmsam ja tervem olla.

Normaalsele immuunsüsteemi talitlusele aitab kaasa ka C-vitamiin, mis mängib rolli ka normaalsele energiavahetuse ja psühholoogiste funktsioonide tagamisel. Lisaks aitab tugev antioksüdant C-vitamiin kaitsta rakke vabade radikaalide lammutava toime eest. Vitamiini on vaja ka naha, igemete, hammaste, veresoonte ja luude normaalseks arenguks.

Tsink osaleb väga paljude ensüümide aktiveerimises, aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ning antioksüdandina aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest.

Immuunsüsteemi aitavad tugevdada ka sipelgapuu koore kapslid. Sipelgapuu koores leidub viiruste, bakterite, seente ja parasiidivastase toimega ühendeid. Kapslid aitavad toetada organismi loomulikke kaitsemehhanisme ning kaitsta vabade radikaalide toime eest. Samas võivad selle toimeained mõjutada vere hüübimist, seega ei sobi need kokku verevedeldajatega ja neid ei tohi kasutada kaks nädalat enne või pärast operatsioone.

On levinud arusaam, et punane päevakübar tõstab organismi kaitsevõimet nakkushaigustele, kergendab põdemist ja kiirendab paranemist. Toidulisandit võib kasutada 2–3 nädalaste kuuridena mõned korrad aastas. Samas ei sobi see paljude ravimite ja haigustega näiteks autoimmuunhaiguste, reumaatiliste sidekoehaiguste, valgelibledega seotud haiguste ja atoopiaga.

Väga kasulik on ka greibiseemneekstrakt. Greibi seemnetes leidub tugeva toimega aineid, mis suudavad hävitada erinevaid haigustekitajaid nagu baktereid, seeni ja viiruseid. Mõnikord nimetatakse greibiseemneekstrakti ka taimseks antibiootikumiks ning seda kasutatakse kergemate tervisehädade leevendamiseks. Samas ei tohi seda kasutada pikka aega järjest ning juhul kui kasutatakse verevedeldajaid, teatud rahusteid, vererõhu- ja kolesterooliravimeid.

Ka levinud maitsetaim küüslauk on tervisele väga kasulike omadustega – see aitab bakterite, viiruste, seente ja parasiitide vastu ning sel on põletikuvastased omadused. Arvatakse, et küüslaugu tarvitamine võib vähendada niinimetatud külmetushaigustesse haigestumist. Seoses verd vedeldav toimega ei tohiks kasutada enne kirurgilisi operatsioone, raseduse ajal ning magu ärritava toime tõttu haavandtõve korral. Ei soovitata kasutada koos verevedeldajate, osade vererõhuravimite, antibiootikumide ning insuliiniga.

Vürtsikale ingverile omistatakse palju erinevaid toimeid, mis tulenevad tema koostises olevast eeterlikust õlist. Ingverit soovitatakse kasutada organismi turgutamiseks nii külmetushaiguste, aga ka külmatunde korral. Ei soovitata kasutada sapikivide, haavandtõve, kõrge palaviku, verejooksu, neeruprobleemide ega kõhunäärmehaiguste korral. Samuti ei sobi see kokku verevedeldajate, osade südameravimite ja diabeediravimitega.

Ühegi haiguse vastu ei ole olemas imeravimit, mis ei laseks meil üldse haigestuda või raviks silmapilkselt terveks, kuid võtmeroll haiguste vältimisel ja tervise hoidmisel on inimese enda immuunsüsteemil. Immuunsüsteemi normaalseks toimimiseks on vaja juurutada tervislikud eluviisid ning tagada organismile vajalikud vitamiinid ja mineraalained.