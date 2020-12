1. jaanuaril algab Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatav kampaania “Sigarexit”, mille eesmärk on suunata inimesi loobuma tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamisest. Kampaanias soovitatakse loobujatele ühe võimalusena pöörduda nõu saamiseks ka apteeki.

Sigarexitiga on liitunud Eesti suurim proviisorapteeke koondav ühendus Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL). EPALi juht, proviisor Ly Rootslane tõdeb, et apteekritel on väga oluline roll aitamaks inimestel muuta oma harjumusi. “Igapäevaselt saab apteegist nõu nikotiinasendusravi ravimite kasutamise kohta. Jaanuarikuus on inimesed oodatud apteeki lühinõustamisele, kus lisaks ravimiabile, saab nõu ka loobumisplaani koostamiseks,” selgitas EPALi esindaja.

Sigarexiti eesmärk on kaasata võimalikult palju suitsetajaid, kes soovivad uue aasta esimesel kuul alustada tubakast ja nikotiinitoodetest loobumist. Seekord keskendub kampaania kõikidele tubakat ja nikotiini sisaldavatele toodetele, nii tavasigarettidele kui ka alternatiivsetele toodetele nagu e-sigaret, huuletubakas jt uudsed tubakatooted. Sigarexit kutsub üles loobuma tubakast ja nikotiinist päriselt, et ei vahetataks üht sõltuvustoodet teisega.

Kampaania kõige olulisemaks sõnumiks on “ainult mina ise otsustan, et loobun”. Otsuse nikotiinist loobuda saab teha ainult loobuja ise, teised saavad vaid pakkuda tuge. “Iga suitsetaja teab, et tubakast loobumine võib olla küllaltki keeruline protsess ja esimesel katsel see kõigil õnnestuda ei pruugi. Seega, esmalt võiks proovida loobuda iseseivalt, ilma kõrvaliste vahendite ja abita. Kui see siiski ei õnnestu, siis soovitame pöörduda apteeki, kust saab vajalikku raviminõustamist ja käitumuslikku nõu. Kui aga sellest jääb väheseks, siis aitab perearst ja viimaseks õlekõrreks on nõustamiskabinet,” rääkis Ly Rootslane.

Igal aastal on kampaanial eeskujud, kes motiveerivad inimesi liituma. Sel aastal jagab oma suitsetamisest loobumise rõõme ja muresid muusik Jüri Pootsman. Teda toetab Valter Soosalu, kes on loobunud nii tavasigaretist, e-sigaretist kui ka mokatubakast ja tuleb sõbrale kogemusnõustajana appi.

Eesti Proviisorapteekide Liit koondab nii apteegipidajaid kui ka apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujaid. EPALisse kuulub 87 liiget, 278 apteeki, kus on kokku ligi 1100 erialatöötajat.

Lisainfo Ly Rootslane, Eesti Proviisorapteekide Liit, 5886 3915, press@epal.ee