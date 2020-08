Saha kabelis ja selle ümbruses toimusid 20. ja 21. juulil mängufilmi “Apteeker Melchior” võtted.

Kaks päeva väldanud filmivõtete tarvis tehti kabelis ja selle ümbruses mitmeid ajutisi muudatusi. “Kuna tegu on keskaegse filmiga, siis pidi võtetel kõik välja nägema nagu keskajal – kabeli ümbruse muru oli niitmata alates jaanipäevast, ajutiselt vahetati välja ka suur kabeliuks, sest praegune ei andnud keskaja mõõtu välja. Kabeliesised raudristid kaeti mulaažidega, et need näeksid välja nagu keskaegsed kiviristid. Kaasaegsemaid hauaplatse varjati kuuskedega,” rääkis Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis, kes käis võtteid ka kohapeal vaatamas ning pildistamas.

Võttemeeskond koosnes ligi 70 inimesest, kellest umbes kümme olid näitlejad ja taustanäitlejad, ülejäänu moodustasid aga operaatorid, assistendid ning kunsti-, valgus-, ja lokatsioonimeeskonna liikmed. Ümber kabeli võis näha muljetavaldavas koguses tehnikat, voolu saadi diiselgeneraatorist. Võttemeeskonna laager asus kabelist sada meetrit ida suunas ja sinna viis kummimattidest tee, et näitlejad jalgu märjaks ei teeks.

Võtmetähtsusega võttepaik

Filmiti nii kabelis sees kui ka väljas. Kuna kabel täidab ka filmis palvemaja rolli, siis muudeti selle interjööri erinevate rekvisiitide abil keskaegsemaks. Võtteid tehti nii kabeli fassaadi ääres, ümbritseva kivimüüri läheduses, üles võeti maastikuvaateid. “Keskaja filmi puhul on filmimissuunad üsna piiratud, tuleb kasutada geomaagiat,” paljastas veidi filmitrikkide tagamaid Hannes Paldrok lokatsioonimeeskonnast.

Filmis tuleb kõik ajastule sobivaks kohandada, seetõttu käis kabeli ümber tihe sebimine ja iga vaba nurk oli hõivatud tehnika või inimestega, kes selle eest hoolt kandsid. Fotod Jaanus Hiis

Ta lisab, et filmis on Saha üles võetud stseenid võtmetähtsusega ja seal toimuvad pöördelised sündmused.

Jaanus Hiisi sõnul hämmastas teda, kui sujuv oli sellise suure meeskonna koostöö võtteplatsil. “Ametid olid hobusemehest kuni lavastajani, igaüks teadis täpselt, mida ta tegema peab ja kõik sujus justkui märkamatult,” meenutas kalmistuvaht.

“Apteeker Melchiorit” filmitakse üle Eesti ja üle piirigi, näiteks Keila-Joal, Tallinnas, Narvas, Kuressaares, Purtses, Vaos, Vilivallas, Lehmjas ning ka Lätis.

Saha kabel valiti võttepaigaks nii oma ainulaadsuse poolest kui ka seetõttu, et see on väga hästi säilinud ning asub Tallinna lähedal.

Mängufilmide triloogia

Kirjanik Indrek Hargla seitsmest raamatust koosnevast “Apteeker Melchiori” keskaegsete krimipõnevusromaanide sarjast toodetakse mängufilmide triloogia.

Juulikuus algasid režissöör Elmo Nüganeni juhtimisel võtted triloogia esimese mängufilmi “Apteeker Melchior” tegemiseks. Film põhineb Indrek Hargla romaanil “Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus” ning Indrek Hargla, Elmo Nüganeni ja Olle Mirme kirjutatud originaalstsenaariumil.

Filmis astuvad tuntud näitlejate kõrval üles mitmed režissöör Elmo Nüganeni õpilased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolist. Apteeker Melchiori rolli täidab Märten Metsaviir, teised peaosatäitjad on Alo Kõrve ja Maarja Johanna Mägi.

Triloogia jutustab kolm lugu Tallinna apteeker Melchiorist, kelle ülesandeks on paljastada kohutava mõrvalaine taga peituv saladus.

Avafilmis tuleb apteeker Melchioril lahendada äsja linna saabunud kuulsa ordurüütli mõrvalugu. Peategelane avastab, et ohver jahtis saladuslikku Tallinna vangi, kelle jäljed viivad kohalikku dominiiklaste kloostrisse. Kui seejärel mõrvatakse kolm kloostriga seotud inimest, hakkab hargnema vapustav müsteerium.

Triloogia teise filmi “Apteeker Melchior. Viirastus” stsenaariumi kirjutamisel on aluseks võetud romaan “Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus”. Kolmanda filmi “Apteeker Melchior. Timuka tütar” stsenaarium sai ainest Hargla romaanist “Apteeker Melchior ja timuka tütar”.

“Apteeker Melchior” jõuab kinodesse järgmise aasta sügisel. Filmi tootjad on Taska Film ja Nafta Films. Triloogia tootmiseelarve on 6 miljonit erurot.

Võttepaikade kordinaator Hannes Paldrok: Harjumaal filmitakse veel mitmes kohas

“Apteeker Melchiori” võtted algasid 13. juulil. Saha kabelis filmisime 20. ja 21. juulil. Peale Saha kabeli toimuvad Harjumaal võtted veel Lehmja tammikus (Rae vald), Muuksi linnamäel ja selle ümber (Kuusalu vald) ja Keila-Joal (Lääne-Harju vald). Põhilisteks võttekohtadeks on Tallinna vanalinn, Kuressaare ja Narva, aga ka Läti.

Praeguseks on võtted kolm nädalat toimunud. Kuigi võttegraafik sai koostatud tihe, on seni kulgenud kõik plaanipäraselt, halbu üllatusi pole olnud. Kui vahepeal elu jälle seisma ei jää, siis valmib film õigeks ajaks ehk järgmise aasta sügisel.