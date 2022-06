Esmaspäeval, 30. mail oli Kuusalu rahvamaja peaaegu et täis – kohal oli enam kui 60 inimest. Enamikul kaasas kevadised lilleõied, kõigil kaasas tänusõnad ja tänulik meel.

Kursi küla taluperemees, tuntud kirjamees Ants Aaman esitles oma raamatut „Maa ja armastus“.

Raamat on justkui kokkuvõte autori elutööst. Suure suguvõsa seitsmenda põlve esindajana, talude taastajana ja talupidajana, kes on presidendilt taluliikumise eestvedajana pälvinud 4. klassi Valgetähe ordeni, kirjutab autor oma raamatuski ikka sellest, mis südamel, millest ta läbi aastate kirjutanud on. Maast. Ja armastusest maa vastu. Ligimesearmastusest, üksteisemõistmisest, inimlikust headusest.

On otse elust võetud lühijutte ja dramaatilisi seiklusjutte („Kuues meel“), on traagilisi lugusid („Nõmmeotsa talu tragöödia“, „Polügoon“, „Ristimärgipuu“) ja on ka humoorikamaid („Paabeli möll“ ja „Vastutuse taevas“). Raamatus ilmuv essee „Ei au ega häbi“ toob esile praeguse maaelu paradoksid, mille jäljed ulatuvad minevikku. Raamatu toimetas Sirje Endre, kujundas Rein Seppius, kirjastas kirjastus SE&JS.

Kuusalu rahvas, samuti Aamani endised ja praegused kolleegid tänasid lugupeetud kirjameest soojade sõnadega. Kindlasti tänab ka lugeja. Paljude õnnitlejate ja tänajate seas tänab oma kauaaegset autorit ka Harju Elu.