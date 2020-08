PiibeTeatril on hea meel teada anda, et 23. augustil 2020 esietendub Anija mõisa aidas E. Vilde kuulsa ajaloolise romaani “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” lavaversioon.

E. Vilde romaani dramatiseeris Arlet Palmiste. “Fakti, et Anija mehed Tallinnas käisid, teavad Eestimaal kõik, olen selles üpris veendunud. Aga kes olid need Anija mehed ja mida nad Tallinnast otsisid, seda juba tavaliselt ei teata,” mõtiskleb dramaturg.

“Miks pidi Vilde oma romaanile just sellise nime panema, see on mind pikalt vaevanud? Episood, kus Anija mehed Tallinna oma õigust tulid nõudma ja selle eest sõnakuulmatuse pärast peksa said, moodustab romaanist vaid väikese osa. Olin raamatu lugemisest varem hoidunud, kartes, et see on mingi võitlus talupoegade ja sakste vahel, aga ei ole ju. Loo peamiseks teemaks on enesekesksus, kus maailma nähakse ainult läbi enese kasu, vastandina eneseohverdusele, kus elatakse pigem teistele. Eneseohverduse aluseks on alati muidugi armastus.”

Lavastuses mängivad peaosades Mihkel Tikerpalu, Liis Haab ja Siret Tuula. Põhikohaga Eesti Noorsooteatri näitleja Mihkel Tikerpalu, kes on hetkel aktiivsel isapuhkusel, on pärit Viinistult. Publikule on ta peamiselt tuttav teleseriaalist “Õnne 13”.

Teleseriaalist on suurema tuntuse saanud ka teine peaosatäitja Liis Haab, kes mängib seriaalis “Pilvede all”. Kolmas peaosatäitja, Tapalt pärit Siret Tuula töötab igapäevaselt IT-valdkonnas. Tema suuremad esinemised on olnud lauljana mõne aasta taguses Superstaari-saates, kus tema fännide arv väga jõudsalt kasvas. Lisaks saab laval näha piirkonna parimaid harrastusnäitlejaid.

“Näitleja vajab kogemusi erinevatest töökeskkondadest ja ma leian, et teha koostööd harrastusnäitlejatega on sama oluline, kui minu igapäevatöö teatris professionaalide keskel,” on Mihkel Tikerpalu väga rahul Anijal saadud kogemusega. “Jah, mingeid n-ö tööriistu on minu seljakotti teatris töötatud aastatega rohkem kogunenud, aga käesoleva prooviperioodi vältel olen leidnud mõndagi, mida on minul õppida neilt teatriharrastajatelt, kellega Anijas esietenduva lavastuse raames koostööd teen.”

Lavastajana teeb PiibeTeatris debüüdi Jaanus Nuutre. “Meil on siin Anijal kokku saanud väga tubli seltskond, kes ka kevadisel keerulisel ajal leidis siiski võimalust ühiselt proovi teha,” on lavastaja rahul kogu trupiga.

Lugu iseenesest on väga lihtne. Talupojast noormees Mait tuleb linna, et tisleriks saada. Otsustab sellina abielluda meistri tütrega, sest ilma selleta ei võetaks teda saksikus ametitsunftis vastu. Kuid saatus mängib vingerpussi ja noormees armub hoopis majja sattunud talutüdrukusse. Mait abiellub neiuga loobudes rahast ja muudest eelistest. Kuid saatus ei luba neil leitud õnne nautida ja elu hakkab hoopis vaatamata pingutustele allamäge veerema. “Mind inspireerib see ajastu,” arutleb Nuutre.

“Lisaks see Vilde korduv joon, kus ta võtab ühe tegelase, kes on stardipakul ja üritab kuhugi jõuda, et ennast tõestada, kuid millegipärast lõpeb selle inimese elu traagiliselt või kurvalt. Ta jõuab juba haljale oksale ja siis langeb. See sisemine pinge ja võitlus pakub huvi ja soovi tuua seda ka vaatajateni.”

Vilde lool on kaks poolt – helge tee tuleviku poole ja probleemide ilmudes raske ja valus kukkumine. Probleemide tekke põhjuseks on aga tänagi nii aktuaalne ülekohus nõrgemate suhtes ja nende omale kasulik ärakasutamine. Anija-meeste lugu paneb sellel teemal kaasa mõtlema.

“Tuletan endale iga päev meelde, et lisaks minule on maailmas palju inimesi, kellel on oma mured ja raskused,” arutleb peaosatäitja, Viinistult pärit Mihkel Tikerpalu: “Me ei jõua kogu maailma probleemidega tegeleda, aga oma lähedastelt, sõpradelt ja lähikondlastelt võiksime aeg-ajalt küsida, et kuidas neil läheb. Sellest vähesestki võib juba suur abi olla. See on nõuanne nii mulle endale kui kõigile teistele.”

23. augustil avab Anija mõis külastajatele taas oma uksed peale põhjalikku renoveerimist. Külastajatel on võimalus osa saada kahest elamusest ühel külastusel. Tund enne iga etendust algab eritasu eest giidiga ekskursioon mõisas ja mõisapargis.

Etendused toimuvad 23., 26., 27., 28. ja 30. augustil algusega kell 19 Anija mõisa aidas. Piletid on juba müügil www.silverticket.ee.

Lavastust toetavad LEADER-programm, Ida-Harju Koostöökogu ja Kultuurkapital. Täpsem info www.piibeteater.ee.