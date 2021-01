Kui Janne Kallakmaa kuue aasta eest Anija mõisa tegevjuhiks sai, olid tema valdusteks lagunev peahoone ja räämas ait. Aastavahetusel andis ta uuele tegevjuhile üle aga eeskujulikult renoveeritud ehitised, et end järgnevalt teostada Eesti mõisate kroonijuveeli – Palmse – direktorina.

Anija mõisa tegevjuhiks sai Janne Kallakmaa 14. märtsil 2015. Tema eesmärgiks oli luua koht, kus nii lastega pered, aga ka vanemad inimesed saaksid koos käia, olla rahul ja tunda end hästi.

“Mõisa restaureerimine ja arendus oli boonus sellele, mis ma õppinud olin,” räägib naine, kellel on Tartu ülikoolist magistrikraad loodusteaduste erialal.

Ise mõisa visiitkaardiks

Kuue aasta eest oli Anija mõis armetus olukorras. “Seal köeti ahje, mis kuulusid lammutamisele. Korstnapühkija ei lubanud neid küttagi. Elektrijuhtmed seinas läksid põlema. Inimesi väga ei käinud. Ei saanud ka tuua, sest ei olnud tingimusi,” meenutab Janne.

Tarmukas naine alustas tööd koos üheainsa alluva, Margit Kuusikuga, kes täitis mõisa virtina rolli. “Seal sai koristatud, sai turundust tehtud, sai müüki tehtud. Tagasi mõeldes oli kahekesi päris keeruline, aga kuna ma olin selle virrvarri sees, siis ma ei tundnud, et see on raske,” meenutab ta.

“Algusest peale ma mõtlesin Eesti inimesele, siseturistile. Välisturist on turismikoha lisaväärtus, aga eelkõige tuleb anda põhisõnum meie oma inimesele,” arvab Janne.

“Ma lõin palju tutvusi erinevate organisatsioonidega, haridusasutustega. Püüdsin ka väljaspool mõisa olla mõis ja tutvustada seda. Tooli peal istudes ei lähe see nii kergelt, kui sa ikkagi käid ringi ja ise oledki see visiitkaart,” naerab ta.

Algatuseks korraldas Janne Anija mõisas kohvikutepäeva. Nelja aasta eest õnnestus konkursi korras meelitada mõisa Ülle Niinemetsa kohvik Inn Amorata. “Nad on pereettevõte. Pereettevõtted on alati soojad ja südamlikud. Kui sa paned toidu sisse armastust, siis see ju õhkab välja,” ütleb ta.

Anija mõisa käsitöökambrid jätkasid tegevust. Praegu on selliseid kambreid kokku kuus, millest kolm on keraamiku käes, ülejäänutes vilditakse, tehakse seepi ning põhust kaunistusi.

Teisel katsel edukas

Sihtasutuse Anija Mõisa Haldus eesmärgiks oli pääseda EAS-i meetmesse, et saada 2,6 miljonit eurot renoveerimisraha. “Kavas oli mõisa luua Baltisaksa keskus. Mulle endale ei tundunud see õige teema ja raha ka ei tulnud,” meenutab Janne.

Teist rahataotlust summas 1,7 miljonit eurot saatis aga edu, millele Anija vald lisas omalt poolt 0,4 miljonit.

“Selle nimel sai kõvasti tööd tehtud, et mis on see eripära, miks see raha peab tulema. Eripära leiti, see oligi Anijal olemas, see lihtsuse võlu. Nii ta sai projekti kirjutatud,” on naine õnnelik.

Projekti raames tehti esimese hooga korda mõisa ait. Selle keldrisaalis on 50 kohta, esimese korruse põhisaalis 250 ja katusekorrusel lisaks 400. Saalides korraldatakse sünnipäevi, seminare, kontserte, teatrietendusi, jõulupidusid, Anija vallavolikogu istungeid, Harjumaa Omavalitsuste Liidu üritusi ja muud toredat.

23. augustil 2020 avas uksed renoveeritud mõisa peahoone. Koroonakriisist hoolimata jõudsid kohale kõik tellitud tooted, ka Itaaliast ja Hiinast. Peahoones on praegu püsinäitus “Mõisa aja lugu”.

2014. aasta tagasihoidlikust 3000 külastajast sai eelmisel aastal lausa 30 000. Mõisa töötajaskond on kasvanud kuue peale.

EAS käis 22. detsembril Anija mõisas projekti lõppraportit tegemas. “Nad olid südamest tänulikud, et kõik oli tehtud nii hästi, nii kiiresti, õigel ajal ja et kõik ka töötas. Ma sain väga hea tagasiside,” rõõmustab Janne.

Uus väljakutse Palmsest

Kes pingutab, seda märgatakse. Juba eelmise aasta oktoobris tehti Janne Kallakmaale SA Virumaa Muuseumid poolt ettepanek kandideerida Palmse mõisa direktori ametisse. Eesti mõisate kroonijuveeli juhi ametikohta ihaldas ligi 20 inimest.

3. novembril helistati Jannele ja anti teada, et tema ongi osutunud valituks.

“Siis ma ei olnud veel lõplikult otsustanud, kas ma lähen või ei lähe. Tulid läbirääkimised ka SA Anija Mõisa Halduse nõukogu ja Anija vallavalitsusega. Ma ikka veel mõtlesin ja kaalusin. Novembri lõpus ma tegin otsuse siiski Palmsesse minna,” meenutab ta meeldivat kimbatust.

Detsembri esimestel päevadel kuulutas SA Anija Mõisa Haldus välja konkursi uue tegevjuhi leidmiseks. Kandideerijaid oli 32. Aasta viimastel päevadel tehti otsus, et Anija mõisa uueks tegevjuhiks saab Ülle Daut, kes varasemalt pidas Eesti Meremuuseumis suveniiripoodi.

Ülle esimene tööpäev Anjal oli 11. jaanuar. “Ta tundub väga soe inimene olevat. Kuna ta oli Meremuuseumi laienduse algatamise juures, tegi kaasa kogu sissekäivitamise protsessi, siis ta ei pea õppima. Need teadmised on tal olemas. Nüüd tuleb seda paati väga tasakaalukalt edasi viia,” arvab Janne.

“Anija Mõisa Halduse nõukogu on väga tugev ja toetav. Ja mina olen andnud lubaduse, et kui vaja, siis ma alati aitan,” lisab ta.

Janne enda töö Palmse mõisas direktorina algas käesoleva aasta 4. jaanuaril. “Palmse on juba üles ehitatud. Kindlasti parandusi tuleb teha, aga siin on loodud juba oma bränd, oma visioon. Mõisa tuleb atraktiivsemaks teha siseturistile. Meie oma inimene on väga oluline,” arvab ta.

Uue direktori käe all töötab üle 20 alluva. Muuhulgas tuleb hakata remontima ja juhtima kunagises viinavabrikus paiknevat hotelli, mis mullu veel oli erakätes. “Hotell on maikuust septembrini välja müüdud. Ma ei kahtlegi, et sinna need inimesed jõuavad,” ütleb ta.

“Palmses on ju ideaalne kasvupind lastele oma suure pargi ja õpperadadega. Loomulikult saab mõisas teha ettevõtjatele koolitusi, on mitu toitlustuskohta. Siin on selline potentsiaal, mis on seni kahjuks kasutamata olnud,” arvab Janne.

Lõpetuseks muigab vastne direktor: “Pääsu Baltisaksa keskusest ei ole. Nüüd on see planeeritud Palmse mõisa.”