Anija mõisas härrastemajas ja mõisaaidas käivad restaureerimistööd. Osa planeeritud töödest on tehtud ja esimesel advendipühapäeval avab aastakümneid tühjana seisnud ait – sündmuskeskus uksed külastajatele Riho Sibula ja Raivo Tafenau kontserdiga.

Härrastemaja restaureerimise käigus toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga praktilised õpitoad. MTÜ Eesti Ajalooliste Tapeetide Kogu poolt läbi viidud töötoas jagati õpetust, kuidas käsitleda sellist väärtust, nagu seda on ajalooline tapeet.

Suur oli ajalooliste interjööride spetsialistide rõõm, kui 19. sajandi lõpukümnenditest pärit söögitoas hilisematel aegadel paigaldatud puitpaneelide alt paljastus sumedates pruunides toonides tapeet, millel väänlevad mustrisse greifid. Suurepärase unikaalse terviku moodutab söögitoa kolmeosalise seinaskeem. Söögitoa kapist läbi trepihalli minevas salakäigus katab seinu hõrkroosat marmorit imiteeriv tapeet. Eesti mõisate leidude hulgas on viimane tõeliselt haruldane.

Anija mõisa ajaloolisest siseviimistlusest ühe olulise infokandjana säilinud kaunid tapeedifragmendid, mida nüüd hoole ja armastusega hoitakse ja tulevikus ka külastajatele näidatakse. Väikesed tapeedikübemed salongides võivad viia meid kõiki mõisaajastusse ja jutustavad lugusid elust mõisas aegadel, mil need kaunid mustrid seintel voogasid.

Anija mõis asub Tallinnast Narva suunas sõites 30 minuti autosõidu kaugusel Piibe mnt ääres, põlispuude all. Näitleja ja lavastaja Andrus Vaarik on öelnud, et Anija mõis on kõige ilusamalt räämas maamõis. Tänaseks mõis enam nii räämas polegi. Ilus, lummav ja oma lihtsuses võluv on Anija mõis aga endiselt.

Anija mõisa restaureerimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, toetuse suuruseks on 1 752 972,39 eurot. Projekti eesmärk on Anija mõisakompleksi väljaarendamine mõisaajastu külastuskeskusena, mõisas avatav ekspositsioon hakkab kandma nime „Mõisa aja lugu“.

Toetuse abil restaureeritakse muinsuskaitsealuse Anija mõisa peahoone ja ait. Mõisaajastu külastuskeskus avatakse külastajatele augustis 2020. Mõis koos pargiga saab olema mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev tervik, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Nii on ka Anija mõisa motoks „Lihtsuse võlu“.

(Anija mõis/HE)

FOTO: Sven Luks