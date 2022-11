Anija mõis on täis jõulueelset saginat, ettevalmistusi tehakse nii uhkes mõisahäärberis, aidas kui pargis.

Ka Mõisakohwiku perenaisel on käed-jalad tööd täis – külalised peavad saama ainult parimaid jõulutoite. Jõuluootuses on sündimas meeleolu, mida peatselt saavad kogeda ka kõik Anija mõisa külalised.

„Ürituste kalender on meil tihe ja need kalendripäevad, mil mõisamajas üritust ei toimu, täituvad jõudsalt erinevate kollektiivide ja sõpruskondade jõulu ja aastalõpu koosviibimistega,“ kõneleb Anija mõisa turundusjuht Kadri Kivinurm.

Anija mõisale on saanud ainuomaseks jalutuskäigud küünlavalgel läbi suure põneva häärberi. Teejuhile on neil retkedel abiks tunnustatud kunstiajaloolase Juhan Maiste katkendid raamatust „Aadel ja talupoeg“ . Rännakud toimuvad selgi aastal kahel päeval, 20. novembril ja 18. detsembril kell 17 ja 19 ning lõppevad ühise teejoomisega. „Soovitame seda retke mõisamajas koos põigetega paiga põnevasse ajalukku kõigile, kes pole Anija-kandiga varem kokku puutunud,“ soovitab Kadri Kivinurm.

Kontserdid ja muu põnev

Jõuluaja kontserdid Anijal pakuvad muusikalisi elamusi ka kõige erinevamatele maitsetele. Tõsisema muusika austajatel on võimalus osa saada kahest advendikontserdist: 1. advendil, 27. novembril kell 14 toimub Tähe-Lee Liivi ja kammermuusikute kontsert, millele järgneb advendiküünla süütamine koos Harju-Jaani koguduse õpetaja Jaan Nugaga. Teisel advendil, 4. detsembril esineb aga mõisas „Orthodox Singers“. Kindlasti on jõuluajal tore kuulata ka 14. detsembril ballisaalis toimuvat Eesti ühe eredama noore pianisti Johan Randvere klaverikontserti „Kõlisevad klahvid“.

Tõsisele muusikale vastukaaluks põikavad tuntud kupletistid Peeter Kaljumäe ja Artur Raidmets oma üle-eestilisel tuuril „Rikas ja vaene“ läbi ka Anija mõisast, tuues sügishallusesse huumorit ja lusti. Samuti etendub Piibe teatri lavastus „Mina, Sikenberg“ ning keha ja vaim saavad kosutust „Heaolu päeval“, kus tooni annavad pilates ja näojooga. Jõuludele tõmbab aga 26. detsembril joone alla Kadri Voorand duos Mihkel Mälgandiga kontserdil „Jõuluks koju“.

Kadri Voorandi muusika austajatele olgu öeldud, et selle aasta lõpus ta palju ei esine, seda enam on rõõm suur, et kaunid muusikahelid jõuavad ka Anija mõisa aita.

Anija mõisa aastalõpu kontserdil esinevad aga Mikk Saar, Jaan Sööt, Pääru Oja ja Allan Vainola. Kontsert toimub 29. detsembril kell 19 mõisa aidas.

Lastele

Anija mõisa peretütar Anna-Hedwig ootab külalisi jõuluõhtule. Jõulutaat satub aga hätta ja vajab viivitamatult päkapikk Mete abi. Kuidas kõik laheneb ja kas Mete abi jõuab õigel ajal kohale, selgub Anija mõisa jõulumaal 4. ja 10. detsembril, kuhu ootame lapsi vanuses 3–9.

Lisaks jõulumaale kutsume kõiki nelja- kuni kaheksa-aastaseid lapsi 17. ja 18. detsembril kell 11 Anija mõisa lastehommikule. Läbi 6-aastase mõisa perepoja Oswaldi silmade avastame mõisamaailma ning lähme põnevale jõuluseiklusele. Lapsevanemad saavad soovi korral aga samal ajal tutvuda Anija mõisa elamusliku püsinäitusega „Mõisa aja lugu“.

Mõisakohwik on samuti kõikidele soovijatele avatud. Rikkalik jõulumenüü ootab suuremaid ja väiksemaid seltskondi. Ettetellimisel saab lambakintsupraadi jõulukapsaga, verivorsti toorjuustukreemiga, jõulukeeksi ja muud maitsvat.

Lisainfot ürituste kohta leiab meie kodulehelt www.anijamois.ee, piletid on müügil Piletilevis.

„Loodame ka, et jõuludeks on mõisaõu kasvõi õhukese lumevaiba alla mattunud, kui see soov aga täituma ei peaks, siis teeme jõuluaja ikkagi enda jaoks helgeks ja valgeks,“ on Kadri Kivinurm kindel.

Lisainfo 5553 0038, info@anijamois.ee.