Anija meeste firma, mis kaevab, koristab ja ehitab

Anija mõisa kõrval tegutsev OÜ Katkera teeb nii kaeve- ja pinnasetöid, paigaldab torustikke, haljastab ning lükkab vajadusel ka lund. Täpsemalt rääkis Harju Elule ettevõtte tegemistest Katkera juht Marek Suik.

“Pinnasetöödega tegime järjepidevalt algust aastal 2005. Enne seda olid meil vaid sellelaadsed juhutööd. Esimene kopp sai ostetudki aastal 2005,” meenutab Suik. Samast ajast pakub firma ka täislahendust. Ehk kui tellida torude- ja mahutitööd, siis tehakse ära ka pinnasetööd. Mõned aastad hiljem soetas ettevõte ka esimese veoauto. Tänaseks on Katkeral neli koppa ja kaks veoautot, töötajaid on palgal juba kuus. “Kopad on ekskavaatorlaadurid. Ehk taga kopp ja ees laadur. Tonnaaž jääb neil 10 ja 11 tonni vahele. Mark on aastate jooksul samaks jäänud ehk oleme truud Caterpillarile,” ütleb Marek Suik. Tehnikat saab vajadusel ka rentida.

Veoautode „park“ sai just värskelt täiendust, sest firma soetas uue multilift auto. “Sellega saab vedada konteinereid, see teenus on meil uus,” lisab Suik.

Kui lund on

Suur tööala on OÜ-l Katkera kanalisatsiooni, septikute ja biopuhastite paigaldus. “Keskkonnanõuded muutusid ning septikuid peavad nüüd asendama biopuhastid. See on vajalik põhjavee kaitseks,” teab Marek Suik. Harjumaal on neid paigutatud põhiliselt hajaasustuse programmi raames. Loomulikult paigutatakse ka septikuid ja reoveemahuteid. Neid valmistab firmale Klaasplast OÜ.

Kraave kaevab Katkera omaenda tehnikaga ning nende tehniline võimekus lubab minna kuni viie meetri sügavuseni. Kaevatud on ka salvkaevusid. Töid tehakse Anijalt saja kilomeetri raadiuses. Objektide garantiiaeg on kaks kuni kolm aastat.

Lisaks kaeve- ja pinnasetöödele tõrjub firma ka talve olemasaolul lund ja teeb libedusetõrjet “Kehras oleme seda teinud kaheksa aastat. Sellist pilti, nagu tänavu, väga ei mäleta. Vist 2013. jaanuaris oli midagi taolist – siis käisime kuu aja jooksul väljas paaril korral,” meenutab Marek Suik. Lisaks on koristatud vallas asuvate ettevõtete ümbrust. Rae vallas on firma teinud alltöövõtuna lumekoristust, seda kolmel aastal. Tallinnas on Katkera koristanud Riigikogu esist platsi ja Estonia teatri ümbrust.

Kolmel viimasel aastal on Katkera rajanud ka teid ja platse, samuti parke ning pargiteid. “1000 kuni 2000 ruutmeetriste platside-parklatega saame hakkama. Kehras on enamuse korteriühistute parklaid meie tehtud. Kiviparketi panekuks on meile tulemas koostööpartner. Ise me parketti paika ei pane, teeme vaid aluse. Mullu valmiski Kehras esimene kiviparketiga parkla,” räägib Suik.

Ehitasid jäätmejaama

Kevadel saab tellida tänavate ja platside koristust. Selleks on olemas ka vajalik hari, mis kinnitatakse traktorile ette. “Kehras lükkame linna graniitsõelmetest ja muust prahist puhtaks. Koos Taristoniga oleme kevadeti ka maanteede viadukte puhastanud,” seletab firmajuht.

Lisaks on firma katsetanud korteriühistutele väliterasside rajamist ja vundamentide soojustamist. Veel on firmal Anijal plats, kus sõelutakse müügiks mulda.

“Suurim töö oli meil mullu suvel aga Kehra jäätrmejaama ehitus. Põnev väljakutse, olime peatöövõtjad,” meenutab Suik nüüdki uhkusega.

Kas tänavu ka mõni suurem objekt või rajatis OÜ Katkeral teha tuleb, pole veel selge. “Kõik oleneb sellest, millised konkursid ja hanked tulevad. Kindlasti tahaks võtta ametisse veel ühe töötaja. Aga head ja kohusetruud inimest on väga raske leida. Sest töö on täpsust nõudev. Ning sobiv inimene peaks olema kiire, ökonoomne, tehnilise taibuga ja täpne,” ütleb Marek Suik.

Vaata lisa: www.katkera.ee

