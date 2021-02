63-aastane Andrus Rogenbaum on endale nime teinud käsipallitreenerina Arukülas. Eesti meistriks ja Eesti karikavõitjaks on tema käe all tulnud nii kohalikud tüdrukud kui ka noormehed. Mees pälvis nüüd kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi poolt väljaantava aastapreemia käsipalli arendamise eest Aruküla Spordiklubis.

Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna lõpetanud Rogenbaum on tausta poolest õieti Valga mees. Aruküla alevikku kolis ta kaheksakümnendate keskel.

Aruküla Spordiklubi treenerina töötab mees alates 1996. aastast, kui see klubi loodi. “Klubi asutamise juures olid Aruküla põhikooli direktor Avo Möls, treener Heino Ojasoo ja mina,” meenutab ta.

Visketehnika kõigepealt

“Ojasoo oli noorte käsipallitreener Kehras. Ta tuli Aruküla põhikooli majandusala juhatajaks ja ütles mulle, et võtame poisid ja hakkame spordiklubi tegema. Ma käisin siis Tallinnas tööl, mul oli raske, aga pikapeale võttis asi vedu,” räägib Rogenbaum.

Rogenbaum ja Ojasoo alustasid 10–15 poisiga, kes olid kolmanda ja neljanda klassi õpilased. “Alguses mängisime kõiki pallimänge, kuigi me teadsime, et meil tuleb käsipallisuunitlus. Jutt läks koolis lahti, et selline võimalus on harjutada,” ütleb Rogenbaum.

Õigete mõõtmetega käsipalliväljak on 20×40 ruutmeetrit, kuid Aruküla Spordiklubil tuli leppida põhikooli võimlaga, mille mõõtmed olid 12×24 ruutmeetrit. Ruuminappuse tõttu ei pandud väravaid väljaku otstesse, vaid need joonistati võimla otsaseinte peale.

Asi võttis vedu tänu Heino Ojasoo tööle ja poiste utsitamisele. “Visketehnika kõigepealt – söötmine ja püüdmine tuleb selgeks õpetada.

Õige jalg ees, käsi taha, üles. Palju sa tohid neid samme teha, kuidas möödaliikumine toimub. Siis tuleb juba põrgatamine jne,” räägib Rogenbaum.

Paar aastat pärast asutamist oli Aruküla Spordiklubil juba kaks-kolm rühma. Klubi hakkas osa võtma Kehras peetud karikavõistlustest. Tõsisemate tulemusteni jõuti 1990. aastal sündinud poistega.

Edu tähe all

Praegu on klubil neli poiste rühma ja üks tüdrukute rühm – ligemale 90 last, kellest enamus on Aruküla põhikooli õpilased. Treeneritena tegutsevad Andrus Rogenbaum ja Toivo Järv, kes on 12-kordne Eesti meister käsipallis. “Ta on ka Valga poiss, elab Tallinnas,” ütleb Rogenbaum kolleegi kohta.

Aruküla Spordiklubi nädal näeb välja nõnda, et esmaspäevast neljapäevani tehakse trenni. Nädalavahetustel käiakse võistlustel. Kasuks on tulnud pooleteise aasta eest valminud põhikooli võimla laiendus, mille käigus lisati saalile kohad tribüünideks.

“Meil on ilusaid võite. 2019. aastal võitsid meie tüdrukud C vanuseklassis Eesti karika. 2020. aastal võitsid meie noormehed Eesti karikad B ja D2 vanuseklassides,” tunneb Rogenbaum rõõmu kasvandike saavutuste üle.

Käsipalli peamisteks keskusteks Eestis on tema sõnul Põlva, Kehra, Tapa, Viljandi, Valga, Aruküla, Pärnu ja Tallinn. “Me oleme kõigile võrdsed vastased,” arvab ta.

Aruküla Spordiklubi aastaeelarve on 60 000 eurot. Sellest pool tuleb Raasiku vallalt, teine poole sponsoritelt ja lapsevanematelt. Põhisponsor on Mistra-Autex, kuid oluline roll on ka Tamrexil, Uniboxil, Falkonet Metallil ja Landsetil.

“Pool palka ma saan Eesti Olümpiakomitee noorte treenerite fondist, pool maksab Aruküla Spordiklubi juurde,” selgitab Rogenbaum. Olümpiakomiteelt palga saamise eelduseks on kuuenda kategooria treeneri kvalifikatsioon. See nõue on täidetud nii Rogenbaumil kui Järvel.

Tunnustus tehtud tööle

Nüüd pälvis Andrus Rogenbaum kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi poolt väljaantava kultuuri- ja spordivaldkonna aastapreemia käsipalli arendamise eest Aruküla Spordiklubis. “Ma ütlen ausalt – see tuli minu jaoks suure üllatusena. Ega ma ei osanud eluski oodata, et ma sellise tunnustuse saan,” tunnistab ta maakonnalehele.

“Minule oli pandud laua peale üks ümbrik. Seal oli kultuurkapitali tänukiri, mille juures oli kiri, et käesoleval aastal ei ole kahjuks võimalik preemiaid pidulikul koosviibimisel üle anda. Lihtsalt tunnustus saadeti kõigile kätte,” meenutab ta.

“Eks ma ikka olin meelitatud. Päris uhke tunne oli, et mind ja minu tegemisi on märgatud. Ma olen ju proovinud võtta nende tüdrukute ja poistega maksimumi, püstitatnud eesmärke, et võita karikaid ja tulla meistriks,” ütleb Rogenbaum.

“Aruküla on väike koht, aga vald ja lapsevanemad on olnud väga toetavad,” kiidab ta.