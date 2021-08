Kesknädalal, 11. augustil avatud Alliklepa uus sadam võtab korraga vastu kuni 24 purjekat, kaatrit või muud alust. Et uusi sadamaid sealkandis iga päev ei avata, tervitas kohalikke ja külalisi riigipea Kersti Kaljulaid.

Alliklepa on väike asula Lääne-Harju vallas. Kes geograafias väga tugev pole, olgu orientiiriks see, et küla asub Vihterpalust veidi läänes Ristna pool. Aastakümneid kuulus see kant Padise valla koosseisu.

Et uusi sadamaid paikkonnas iga päev ei avata, saabus sündmusele kohale ka riigipea Kersti Kaljulaid. Koos admirali, kunagise piirivalve- ning kaitseväejuhi Tarmo Kõutsi, sadamakapteni Märt Raski ja ta poja Ramoniga heiskas president sadama lipu. Admiral Tarmo Kõuts annetas merejumalale vana kombe järgi sortsu rummi. Kahjuks ei näidanud ilmataat kesknädalal head palet. Kogu avamise aja sadas paduvihma.

Kõiki sadama rajajaid ning sõpru tervitanud Kersti Kaljulaid ütles: “Mere ääres ja merel on alati hea tunne. Ma ei räägi seda seepärast, et olen pooleldi saarlane, vaid see on nii. Ja seda tajuvad ka kõik need, kellel on rõõm esimest korda mere äärde sattuda.”

Alliklepa sadam. Fotod Allar Viivik

Presidendi hinnangul on meri ja meresõit andnud ajast aega võimaluse suhelda. Need on kujundanud inimeste kultuuri ja iseloomu, arendanud oskusi suhelda ning suurendanud vabaduseiha. Samuti õpetanud rääkima teistkeelsete ja teistmeelsetega.

Tühjale kohale

“Täna on eriline päev veel seetõttu, et varem pole siit merele mineku ja tuleku võimalust olnud. Nüüd on kõik loodud, mis on väga äge. Ehk siis muul, kai, maapealsed rajatised ja kommunikatsioonid. See on 21. sajandi sadam, kus on kogu vajalik taristu olemas,” kiitis riigipea. Samas poleks justkui inimesi-teenindajaid seal olemaski. Sellised n-ö teenindajavabad sadamad ei saa praegusel ajal viirusi levitada.

Eestil on kokku 3780 kilomeetrit rannajoont. Kuid tänapäevaseid väikelaevade ning jahtide sadamaid on ikkagi vähe. “Neid on 200, millest osa registrisse kandmata. Ja neistki vaid 1/3 on igati kaasaegsed,” ütles Kaljulaid.

Alliklepa pole ainult mineku- või tulekukoht. Tänavune jahtklubide liidu pop-up merekool lastele toimub tänavu seal.

Jurist, eksminister ja riigikohtu eksjuht, praegune sadamakapten Märt Rask ütles: “Sadamakoha idee tekkis juba 25 aastat tagasi. Eesti piirivalvet juhtis tulevane admiral Tarmo Kõuts. See oli aeg, kui pidasime tõsiseid merepiirivaidlusi sõprade lätlastega. Käis kilusõda ja piirivalve koosseisus olid, oh üllatust, ka hobused.”

Vald ootab uusi sadamaid

Toonases Padise vallas asunud vanad kalurikolhooside sadamad ja NL-i piirivalvekordonid ei olnud sobilikud Eesti piirivalve ülesehitamiseks. Muutunud oli ju põhimõte: rannikut tuli kontrollida näoga mere poole, mitte seljaga mere poole. “Kogenud meremees Kõuts leidis, et see on soodne vaatluspunkt. Sügavused ja muu vajalik klapivad. Idee oli hea, kuid teostuseni ei jõudnud,” ütles Rask.

Kümneks aastaks jäid seisku nii ehitamine kui ka asjaajamine.

“Kuni ütles poeg Ramon: “Isa, me ei saa seda niisama pooleli jätta.” EAS eraldas aastal 2018 arenduseks ja ehituseks peaaegu 200 000 eurot. Aga samas oli see hiirelõks: saad juustutüki kätte, aga jääd sabapidi vahele. Sadam ei ole eesmärk, vaid vahend. Sadam on loodud selleks, et jääda ja areneda – inimestele rõõmu pakkuda. Alliklepa ei ole kehvem paik kui Käsmu! Siin on ilus elada,” lisas Rask.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, mida annab sadam valla transpordile ja turismile juurde? “Meie mererikkale vallale on Alliklepa sadama avamine oluline verstapost mereliikluse edendamisel. Kõikide võimalustega väikesadam on justkui värav mereturismile, mis ühtpidi loob kohalikele oma aluste veeskamiseks uusi võimalusi, teistpidi meelitab siia külastajaid mujalt. Valminud sadam on väga läbimõeldud ja oodatud,” ütles ta.

Kahjuks ei ole olukord valla sadamatega just kõige parem. “Kui mõelda sellele, kui palju on meil rannajoont ning mitu avalikku slippi ja väikesadamat tolle peale on. Meil on Lohusalu ja Kurkse sadam, kuid need pole kindlasti piisavad. See on teema, millega me kindlasti tegeleme, et luua rohkem võimalusi,” lubas Saat. Ise ta ei purjeta. Küll aga meeldib Saadile sõita jetiga, millega saab samuti väga edukalt väikesadamast väikesadamasse liigelda. “Slippide nappus annab tunda,” kurtis vallajuht. Praegu käibki eeltöö, et oleks võimalik rajada väikesadamad Paldiskisse ja Pakri saartele.

Sadam ja ettevõte

• Sadam valmis koostöös mitme ettevõttega: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, inseneribüroo OÜ EstKonsult, Bau-Est OÜ, PavarBuild OÜ, Kementrans OÜ jpt.

• 2018 eraldas EAS väikesadamate võrgustiku meetmest sadama väljaehitamiseks 199 990 eurot. Pärast seda algasid ehitustööd, et sadam saaks pakkuda elementaarseid teenuseid: vesi ja elekter ujuvkaidel, tua-

lettruumid, dušid, pesumasin ja jäätmekäitlus.

• Alliklepa Sadam OÜ on 2017. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb Alliklepa sadama teenuste arendamise ja haldamisega. Sadamas on kokku 24 kaikohta ning vastu võetakse kuni 1,9-meetrise süvisega ja kuni 12,2-meetriseid aluseid.

