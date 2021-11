Esmaspäevast algas taas mesilasperede arvu teatamine põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) veebikeskkonnas e-PRIA, teavitamise periood kestab kuni 15. novembrini.

Mesilasperede arvu teavitamine toimub kaks korda aastas. Ameti teatel võimaldavad mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Samuti on sügisel talvituma minevate mesilasperede arv oluline komponent mesindusprogrammi eelarve planeerimisel ning koos järgmise kevade mesilasperede arvuga saab selle põhjal hinnata ka mesilasperede talvekadusid.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levini sõnul on registri andmetest kasu nii mesinikele kui ka põllupidajatele ainult sel juhul, kui andmed vastavad tegelikule olukorrale. Seetõttu on oluline, et iga inimene, kes mesilasi peab, teataks oma mesilasperede arvu registrile õigeaegselt, toonitas ta.

Mesilasperede arv tuleb mesinikel registrile teatada 1. novembri seisuga. Kõige mugavam on ameti sõnul selleks kasutada e-PRIA mesilasperede arvu teatamise teenust. Andmeid saab esitada ka paberkandjal või digiallkirjastatult e-posti teel. Mesila, kus 1. novembri seisuga mesilasperesid peeti, peab registrisse olema kantud hiljemalt tänavu 1. novembril.